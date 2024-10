學霸港姐︱馮盈盈返港大講Talk 12年前青澀學生照曝光【附提升記憶力技巧】

【馮盈盈/港姐/學霸/港大/記憶法】學霸港姐馮盈盈與同是港姐的師妹莊子璇一同返回港大母校參與講座,馮盈盈今次回母校獲益良多,她回顧過去12年不僅學歷有所提升,自身的各方面也成長了許多。她更分享12年前入讀港大的青澀學生照,見馮盈盈當年不化妝的樣子非常清純,難怪被封為港大女神!

馮盈盈在2016年參選港姐並奪冠,同年亦在港大食物及營養學系畢業,之後加入TVB當藝人,不過她仍繼續自我增值,在港大修讀理科碩士學位(食品工業管理及市場學),並考獲一級榮譽優等成績,可謂美貌與智慧並重。

日前馮盈盈就獲邀返港大參與講座,事後她將照片放上社交網,寫道:

人生的閱歷就像讀書一樣,需要經歷一關又一關的考驗,隨着時間推移,逐步成長。回顧過去的12年,我在這間學校從學士成為碩士,不僅學歷有所提升,自身的各方面也成長了許多。今日再次踏入校園,我做了一件以前從未想過的事,而這段video也成為我在這所學校成長旅程的歷史見證。It’s great to be back. Thank you for having us.