學霸港姐︱馮盈盈返港大講Talk 12年前青澀學生照曝光【附提升記憶力技巧】

▲ 馮盈盈返港大講Talk！

【馮盈盈/港姐/學霸/港大/記憶法】學霸港姐馮盈盈與同是港姐的師妹莊子璇一同返回港大母校參與講座，馮盈盈今次回母校獲益良多，她回顧過去12年不僅學歷有所提升，自身的各方面也成長了許多。她更分享12年前入讀港大的青澀學生照，見馮盈盈當年不化妝的樣子非常清純，難怪被封為港大女神！

最新影片:

馮盈盈在2016年參選港姐並奪冠，同年亦在港大食物及營養學系畢業，之後加入TVB當藝人，不過她仍繼續自我增值，在港大修讀理科碩士學位（食品工業管理及市場學），並考獲一級榮譽優等成績，可謂美貌與智慧並重。

學霸港姐馮盈盈｜回顧過去的12年

日前馮盈盈就獲邀返港大參與講座，事後她將照片放上社交網，寫道：

人生的閱歷就像讀書一樣，需要經歷一關又一關的考驗，隨着時間推移，逐步成長。回顧過去的12年，我在這間學校從學士成為碩士，不僅學歷有所提升，自身的各方面也成長了許多。今日再次踏入校園，我做了一件以前從未想過的事，而這段video也成為我在這所學校成長旅程的歷史見證。It’s great to be back. Thank you for having us.

馮盈盈除了用功讀書外，讀書方法都幫助她不少，她曾接受TOPcik記者訪問，分享提升記憶力及專注力心得。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

學霸港姐馮盈盈｜必讀2本提升記憶力書本

1.《用功知道》

這本書寫到，學習的主要部份，也是最辛苦最困難之處，並不在於把知識記入腦，而是在於不斷地與人類的健忘做對抗。學習是一場跨越忘記的持續障礙賽。根據德國心理學家艾賓豪斯的「遺忘曲線」，學習的一天之後，66%的東西都會被遺忘了。六天後，就只剩下25%。所以在最初的兩天內重複複習教材是絕對必要的。

2.《3周提升記憶力》

一書中，介紹了一種非常有效的記憶法——心象聯想法。這種方法主要是通過配置和排列技巧，在預先設定好的場所和位置，將需要記住的事物進行分配。這個方法不僅適用於學習，也非常適合用於公開演講、推銷和主持等場合。例如，如果我需要主持一個慈善晚會，我會將開場的歡迎詞與家中不同的房間進行連結，這樣可以更容易地記住每一部分的內容，提升生活當中的記憶力。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

具體操作如下：

1. 大門：連結「歡迎來到年度慈善晚會」

2. 客廳：連結「目標是為有需要長者籌款」

3. 睡房：連結「多謝所有贊助商同來賓支持」

4. 浴室：連結「而今晚更會有一位特別嘉賓，分享他的故事」

5. 廚房：連結「在正式開始今晚活動」

學霸港姐馮盈盈｜2大記憶力技巧

1. 聽音樂

讀書前可多聽古典音樂，放鬆效果比其它音樂更高。尤其是莫札特樂曲，因為他的曲含有3500赫茲以上的音頻率（高周波），能夠刺激到大腦的神經系統，從而提升集中力和記憶力。

2. 別熬夜通宵讀書

千萬不要長時間一直溫書，應該在溫習過程中加而適當休息，因為人的大腦無法長時間保持專注（雖然因人而異），但都要大約15至90分鐘，就需要停下來休息。建議大家，溫習1小時，休息5至10分鐘。

相關新聞:

女拔名人校友｜神校拔萃女書院擁一條龍升學優勢 盤點15位名人+星二代女拔學霸

星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來 毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女

聲夢學霸︱聲夢小花任暟晴畢業港島IB名校 獲3間大學取錄最終選讀中大神科

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】