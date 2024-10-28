喪夫之痛｜35歲丈夫被蜂螫心臟驟停腦損變植物人　妻子6個月後忍痛拔喉

▲ 35歲丈夫被蜂螫心臟驟停腦損變植物人 妻子6個月後忍痛拔喉

【蜂螫／植物人／過敏／寡婦／喪夫之痛】被蜜蜂螫傷可以致命。美國一名女作家的丈夫被蜂螫後過敏致心臟驟停，造成嚴重腦損傷成為植物人。女作家最終在半年後喪夫成為寡婦，獨力照顧兩名幼子。她用３年時間走出傷痛，出書記錄心路歷程勉勵同路人。

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喪夫之痛｜丈夫被蜂螫傷過敏 心臟驟停２０分鐘致腦損傷

美國一名女作家Whitney Lyn Allen在社交平台記錄自己2年前經歷喪夫之痛的心路歷程，她形容自己的人生從2021年這場意外發生後，從此逆轉。意外發生於2021年10月，她的丈夫Ryan Allen當時是一名警官，當日從健身室回家後告知妻子自己手臂內側被蜂螫傷。由於Allen過往並沒有任何對蜜蜂過敏的病史，故此當時家中沒有任何EpiPen（急性過敏腎上腺素注射劑）。

過了幾分鐘，Ryan情況急轉直下，他告訴妻子自己「感覺怪怪的」，妻子Whitney立刻報警。就在等救護車的期間，Ryan嚴重過敏隨即就在家中暈倒，妻子當場為他急救直到救護車來到。雖然Ryan送院經搶救後保住性命，但因送院前心臟驟停約20分鐘，導致嚴重腦損傷，從此成為植物人。

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喪夫之痛｜忍痛放棄維生治療 丈夫離世獨自照顧兩子

Ryan留院深切治療部2個月後回家繼續休養，但身體依然無起色。5個月後，主診醫生告知妻子，指Ryan的情況恐怕以後未必有起色。妻子Whitney糾結後終於決定在2022年3月中放棄所有維生治療，Ryan最終在2022年4月7日離世，終年35歲。

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喪夫之痛｜起初難接受事實 猶如世界停轉

當丈夫出事時，她正懷著第二胎，丈夫臥床的半年間，她獨自一個人照顧兩個兒子。丈夫離世後，Whitney一直在社交平台記錄喪夫的心路歷程，她多次指丈夫離世後，她的世界完全扭轉。喪夫後讓她陷進悲傷的漩渦，她形容自己猶如「喪失理智、瘋掉了」，一直幻想著自己仍能夠收到亡夫的電話和訊息、屋內彷彿仍能夠聽到他的聲音，人群中依稀仍能找到他的笑容和身影。

當你最愛的人離世，你的大腦仍會連繫著種種幻象，讓你覺得死去的人仍在生。不容許你接受他們已經永遠消失的現實。世界如常運轉，但奇怪的是，我的世界從那天起就停轉了。

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喪夫之痛｜記錄走出傷痛 出書助人自助

至今Whitney用了3年走出喪夫的傷痛，她亦分享自己走出傷痛的良藥就是逼自己「動起來」，振作起來。她學會對自己更好，從內到外好好照顧自己。她每天起床送兩個兒子上學後，都會規律運動和梳洗。她亦會吃健康食物，從內到外保養自己。她亦鼓起勇氣重新與新對象約會，終於在最近公佈好消息，接受新對象的求婚。她將自己的經歷合集成書，將克服傷痛的心路歷程分享給其他同樣經歷喪夫之痛的女士們。

蜂螫致命｜蜂螫應急4大處理方法

被蜜蜂螫傷可致命。本港急症科專科醫生鍾浩然早前接受傳媒訪問時建議，被蜂螫刺傷後應急4大處理方法：

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蜂螫致命｜紅十字會教自救貼士

香港紅十字會亦曾在Facebook發帖提醒，指若在郊外不幸被蜜蜂或其他昆蟲螫傷或咬傷，後果可大可小，輕則即時傷口痕癢、腫脹或疼痛，重則甚至出現呼吸困難或過敏性休克，「記住以下貼士，萬一有咩事都可以幫到身邊人或者自救！」

首先要保持鎮定

如果傷口留有螫針，用卡片或眉鉗將螫針刮走

用清水沖洗傷口

可冷敷傷患處，減輕痛楚和紓緩腫脹

盡快去醫院治理

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