7-Eleven優惠｜7-Eleven突發推2日快閃雪糕優惠　買任何雪糕產品滿$60即享75折

▲ 「7仔」7-Eleven突發推2日快閃雪糕優惠，買任何雪糕產品滿$60即享75折。

【7-Eleven優惠/7-11/7仔/雪糕優惠】小朋友最鍾意食雪糕！7-Eleven推出2日快閃雪糕優惠，買任何雪糕產品滿$60即享75折，當中Häagen-Dazs迷你杯/雪糕批平均每件只需$17.9！只限2天！

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7仔突發推出快閃雪糕優惠，由即日起至10月29日期間，買任何雪糕產品滿$60即享75折！仲可以配合其他雪糕優惠一齊使用，俾你享有折上折優惠。限定快閃優惠只限2️天，要把握機會去7仔掃各款雪糕！留意不包括思樂冰及新地。

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7-Eleven優惠｜今期7-Eleven雪糕優惠攻略：

雪糕款式 折實價 平均每件價 1. 雀巢雪糕杯/旺寶/脆皮樂/MEGA/能得利冰棒（各款）/香橙冰冰/檸檬冰冰 $42/8件 $5.3 2. 日本Häagen-Dazs脆皮三文治/迷你杯/雪糕批（各款） $89.3/5件 $17.9 3. Häagen-Dazs經典派對冰袋套裝/精選派對冰袋套裝 $201.8/件 / 4. Movenpick雪糕165毫升（各款） $54/2杯 $27

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