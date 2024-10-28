7-Eleven優惠｜7-Eleven突發推2日快閃雪糕優惠 買任何雪糕產品滿$60即享75折
撰文： 林綺玲
發布時間： 59 分鐘前
最後更新： 49 分鐘前
【7-Eleven優惠/7-11/7仔/雪糕優惠】小朋友最鍾意食雪糕！7-Eleven推出2日快閃雪糕優惠，買任何雪糕產品滿$60即享75折，當中Häagen-Dazs迷你杯/雪糕批平均每件只需$17.9！只限2天！
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7仔突發推出快閃雪糕優惠，由即日起至10月29日期間，買任何雪糕產品滿$60即享75折！仲可以配合其他雪糕優惠一齊使用，俾你享有折上折優惠。限定快閃優惠只限2️天，要把握機會去7仔掃各款雪糕！留意不包括思樂冰及新地。
7-Eleven優惠｜今期7-Eleven雪糕優惠攻略：
|雪糕款式
|折實價
|平均每件價
|1. 雀巢雪糕杯/旺寶/脆皮樂/MEGA/能得利冰棒（各款）/香橙冰冰/檸檬冰冰
|$42/8件
|$5.3
|2. 日本Häagen-Dazs脆皮三文治/迷你杯/雪糕批（各款）
|$89.3/5件
|$17.9
|3. Häagen-Dazs經典派對冰袋套裝/精選派對冰袋套裝
|$201.8/件
|/
|4. Movenpick雪糕165毫升（各款）
|$54/2杯
|$27
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