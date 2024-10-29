萬聖節糖果︱萬聖節派對必備軟糖朱古力可以食幾多粒？　營養師教4招控糖不怕胖

▲ 萬聖節派對必備軟糖朱古力可以食幾多粒？營養師教4招控糖不怕胖。

【萬聖節／糖果／朱古力／零食／糖分】萬聖節「Trick-or-Treat」！開party必備軟糖朱古力，一日可以食幾多先唔會致肥？台灣營養師高敏敏列舉9款超人氣零食熱量和糖分，提醒大家注意進食份量，切勿糖分超標。

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高敏敏指出，萬聖節吃糖果，要注意糖含量。衛福部建議，每日精緻糖攝取不超過一天總熱量攝取10%；最好能降至5%。例如：

若每日攝取2000kcal為例，添加糖攝取應低於200kcal；最好更低至100kcal。

高敏敏舉例超市熱賣9款糖果朱古力，看看糖含量5克以内，可以吃幾粒？

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萬聖節糖果︱4招控糖不怕胖

高敏敏建議，在慶祝萬聖節時，可以注意以下4項飲食控制，避免嗜甜過度或鹽分超標，引起發胖：

1. 注意含糖量

如果真的很想吃甜，再次强調：每日飲食中添加精製糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，降至<5%更好！

2. 點心、零食，儘量控制在100kcal內較理想。

3. 注意含鈉量

衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超2400mg（=6g的鹽）。雖然鈉是人體必需的元素之一，可以維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多會仍對健康有害，例如容易造成水腫、腎臟病、心血管疾病；高血壓患者更是要特別注意。

4. 飲料選擇無糖茶、無糖汽泡飲，可以解嘴饞同時增加飽足感。

萬聖節糖果︱高糖飲食增肥胖及患心血管病、癌症風險

根據本港衞生署，每100毫升飲品如果糖分超過7.5g就視為含高糖分的飲品。世衛建議，一個每日攝取2,000卡路里的成年人，不應攝取超過50g的「遊離糖」；若想更健康，世衛建議每日攝取少於25g的遊離糖，相當於6茶匙的糖。

遊離糖並無營養價值，人的身體無需從糖分中攝取額外的卡路里，如果攝取過量糖分，可能會增加熱量的攝取從而增加體重，容易造成超重或肥胖問題。而超重或肥胖問題會增加患心血管疾病、二型糖尿病，以及某些癌症風險。

萬聖節糖果︱同場加映：「非高糖」早餐蛋糕之選

TOPick曾檢視29個品牌合共85款包裝蛋糕，包括不同品牌如：嘉頓、山崎、奇華、美心、東海堂、聖安娜、7 SELECT等，按各款包裝蛋糕的營養標籤所列，比拼各款的糖含量。

結果發現，如按本港食安中心對於「高糖」食物的標準，有96%的樣本每100克蛋糕都超過15克糖，即只有3款屬於「非高糖」，每100克蛋糕含11至13.5克糖。

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註冊營養師譚嘉惠（Grace）接受TOPick訪問時提醒，市面的中式、西式和包裝蛋糕都屬於高糖、高脂，只有自家製的蛋糕才可以在製作過程中，減少糖分及牛油，比較健康。假如自行製作蛋糕，她建議可使用天然代糖如：赤蘚糖醇、羅漢果糖等，代替白砂糖作烘焙之用，一方面可減少糖分和卡路里攝取，同時不影響體內胰島素水平。

至於牛油，則可用橄欖油、芥花籽油、低脂奶等替代，以減少飽和脂肪攝取，防止壞膽固醇升高。

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