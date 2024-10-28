  • 27°C
香港時間：20241028日 (一) 17:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

娛圈尖子丨劉俊謙讀Band 1英中學生照曝光　因1事由運動健將變戲劇才子

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

劉俊謙昔日學生照曝光。

【劉俊謙/城寨信一/體藝中學/演藝學院】憑《九龍城寨之圍城》而爆紅的劉俊謙擢升為新一代男神，這位運動型男孩高中時曾就讀體藝中學，近日劉俊謙的學生相於網上曝光。

有網民於IG分享劉俊謙的體藝中學學生證兼寫道：「其實劉俊謙呢張相真係有少少似陳冠希，so  cutie」網民留言大讚男神年少時夠清澀；「真係好乖仔樣」 、「從小帥到大」、「純天然靚仔，安全食用」 。

點擊圖片放大
+14
+13

新一代男神丨膝蓋受傷陷低潮

劉俊謙從小熱愛運動，游泳、慢跑以及健身樣樣皆精，近日更學埋玩滑浪，小學時期已是學校泳隊成員的他憑出色泳術入讀體藝中學，一心打算當職業運動員以及體育老師。

不過中二時劉俊謙因膝蓋受傷，被迫暫停運動一段時間，但長時間休息兼胡思亂想，令他陷入低谷期，幸而在同學建議下加入劇社，劉俊謙藉著演戲抒發負面情緒，自此便愛上演戲。

由於當年JUPAS放榜成績不理想，劉俊謙不想讀副學士或高級文憑，最終考進香港演藝學院戲劇學院主修表演，並於2012年畢業，他更獲得迪士尼獎學金以及「鍾景輝萬寶龍藝術大獎獎學金」，其後前往台北藝術大學舞蹈研究所攻讀碩士課程（主修現代舞），惟讀了三個月便放棄回港，及至2016年加入演藝圈。

點擊圖片放大
+4
+3

新一代男神丨體藝誕多名港隊運動員

是香港的一所男女英文中學，屬於一所Band1中學，是全港唯一百分百採用自行分配學位之津貼中學。學校著重培育學生「體仁藝智」的精神，發展學生體育及藝術的發展，故報考生必須有過往參與體育或藝術活動的經驗及潛質。入學後，學校亦會以體育及藝術分班，提供專門課程，讓學生發展所長。

不少出色港隊運動員都是體藝中學校友，例如香港籃球運動員蘇伊俊、香港女子羽球運動員「黑妹」葉姵延、香港女子跳水運動員利彥婷等港隊運動員，另外，MIRROR成員Alton也同為校友，過往更曾回母校參與舊生接力邀請賽。

【港隊女足】17歲陳頌文赴英一年加盟史篤城　讀體藝中學奪學界冠軍聯賽MVP

新一代男神丨劉俊謙憑游泳考入體藝立志做運動員　中二膝傷陷低潮靠一事走出踏上演藝路

最新影片：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜為女兒報讀國際學校洪永城驚太自由？　曾鬧到大女爆喊唔睬爸爸幾日

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
14:35 2024/10/21
黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
高學歷靚媽｜呂慧儀忙為兒子升中選校　3招提升專注力母子「比賽」做功課
18:29 2024/10/22
高學歷靚媽｜呂慧儀忙為兒子升中選校　3招提升專注力母子「比賽」做功課
學霸港姐︱馮盈盈返港大講Talk 12年前青澀學生照曝光【附提升記憶力技巧】
今日 13:57
學霸港姐︱馮盈盈返港大講Talk 12年前青澀學生照曝光【附提升記憶力技巧】

你可能感興趣

黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
14:35 2024/10/21
黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
高學歷靚媽｜呂慧儀忙為兒子升中選校　3招提升專注力母子「比賽」做功課
18:29 2024/10/22
高學歷靚媽｜呂慧儀忙為兒子升中選校　3招提升專注力母子「比賽」做功課
學霸港姐︱馮盈盈返港大講Talk 12年前青澀學生照曝光【附提升記憶力技巧】
今日 13:57
學霸港姐︱馮盈盈返港大講Talk 12年前青澀學生照曝光【附提升記憶力技巧】
中小學教育 演員 劉俊謙 賽馬會體藝中學 運動 香港演藝學院

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間12:05）
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
日本旅遊｜大灣區航空今首航米子 每周三班訪鬼太郎故鄉
日本旅遊｜大灣區航空今首航米子 每周三班訪鬼太郎故鄉
大家樂牛油丨大家樂被質疑轉用內地「牛油」　回應：採購生產自荷蘭維寶牛油醬【內附牛油定義】
大家樂牛油丨大家樂被質疑轉用內地「牛油」　回應：採購生產自荷蘭維寶牛油醬【內附牛油定義】
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感