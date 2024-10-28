娛圈尖子丨劉俊謙讀Band 1英中學生照曝光　因1事由運動健將變戲劇才子

▲ 劉俊謙昔日學生照曝光。

【劉俊謙/城寨信一/體藝中學/演藝學院】憑《九龍城寨之圍城》而爆紅的劉俊謙擢升為新一代男神，這位運動型男孩高中時曾就讀體藝中學，近日劉俊謙的學生相於網上曝光。

有網民於IG分享劉俊謙的體藝中學學生證兼寫道：「其實劉俊謙呢張相真係有少少似陳冠希，so cutie」網民留言大讚男神年少時夠清澀；「真係好乖仔樣」 、「從小帥到大」、「純天然靚仔，安全食用」 。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

新一代男神丨膝蓋受傷陷低潮

劉俊謙從小熱愛運動，游泳、慢跑以及健身樣樣皆精，近日更學埋玩滑浪，小學時期已是學校泳隊成員的他憑出色泳術入讀體藝中學，一心打算當職業運動員以及體育老師。

不過中二時劉俊謙因膝蓋受傷，被迫暫停運動一段時間，但長時間休息兼胡思亂想，令他陷入低谷期，幸而在同學建議下加入劇社，劉俊謙藉著演戲抒發負面情緒，自此便愛上演戲。

由於當年JUPAS放榜成績不理想，劉俊謙不想讀副學士或高級文憑，最終考進香港演藝學院戲劇學院主修表演，並於2012年畢業，他更獲得迪士尼獎學金以及「鍾景輝萬寶龍藝術大獎獎學金」，其後前往台北藝術大學舞蹈研究所攻讀碩士課程（主修現代舞），惟讀了三個月便放棄回港，及至2016年加入演藝圈。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

新一代男神丨體藝誕多名港隊運動員

是香港的一所男女英文中學，屬於一所Band1中學，是全港唯一百分百採用自行分配學位之津貼中學。學校著重培育學生「體仁藝智」的精神，發展學生體育及藝術的發展，故報考生必須有過往參與體育或藝術活動的經驗及潛質。入學後，學校亦會以體育及藝術分班，提供專門課程，讓學生發展所長。

不少出色港隊運動員都是體藝中學校友，例如香港籃球運動員蘇伊俊、香港女子羽球運動員「黑妹」葉姵延、香港女子跳水運動員利彥婷等港隊運動員，另外，MIRROR成員Alton也同為校友，過往更曾回母校參與舊生接力邀請賽。

【港隊女足】17歲陳頌文赴英一年加盟史篤城 讀體藝中學奪學界冠軍聯賽MVP

新一代男神丨劉俊謙憑游泳考入體藝立志做運動員 中二膝傷陷低潮靠一事走出踏上演藝路

最新影片：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】