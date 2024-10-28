天價牛河︱機場食肆乾炒牛河收$260連燒鵝可樂埋單$654　網民：有錢就是任性

▲ 有網民上載收據表示，光顧乾炒牛河、例牌燒鵝及汽水連同加一服務費，結賬竟要654.5元。

【天價/機場/乾炒牛河】貧窮限制想像？日前有網民上載收據表示，光顧乾炒牛河、例牌燒鵝及汽水連同加一服務費，結賬竟要654.5元。帖子曝光後，嚇窒一眾網民，直指乾炒牛河收費260元，可在一般茶餐廳吃五碟，「有錢就是可以任性」。

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該名網民日前在社交平台群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，並上傳收據指「乾炒牛河+例牌燒鵝+可樂（多冰）=$654.5」。原來該店的乾炒牛河一碟索價260元、例牌燒鵝300元，可樂多冰則要35元，連同加一服務費，最終要付654.5元。

帖子吸引差不多500個留言，不少網民最初只看收據內容，均表示驚訝，不過再仔細發現，該食肆是來自機場的「「YUNG KEE（鏞記）」發出，謎底終被解開。但仍感疑惑，「牛河260蚊用咩牛肉？」、「A5日本和牛嗎」、「有錢是可以任性的」、「有錢真係怕乜駛」。

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網民熱話︱明碼實價有咩好嘈？

有人認為，雖然是在機場，但普遍收費較高，「乾炒牛河（價錢）係樓下茶記5倍」、「燒鵝唔算貴，牛河超貴」；但有人力撐樓主，指機場收費貴是常識，「你情我願」、「明碼實價有咩好嘈？」、「呢間富豪飯堂嚟，咁樣價格好合理」、「普通茶餐廳乾炒牛河都收70到80蚊，鏞記收260元，有乜出奇！」。

從食物圖片可見，乾炒牛河的牛肉份量相對多，惟例牌燒鵝份量，只有普通飯碗的大小。有網民就揶揄樓主「曬命」、「有錢人」、「富豪先食得起」、「咁樣就600幾（元），有錢人嘅世界真係」。

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