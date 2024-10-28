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李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

李麗麗不敵癌魔離世，終年74歲。

李麗麗病逝！今日（10月28日）驚傳藝人李麗麗離世。資深傳媒人汪曼玲在今日於個人社交平台發文指：「又驚聞噩耗，傳出李麗麗於昨日因癌症病逝。」

同時，汪曼玲上載兩張照片，一張是多年前邵氏女星聚會，當中包括井莉、方盈、李麗麗、鄭佩佩及秦萍。另一張照片是40年前，李麗麗與文雪兒拍《白髮魔女傳》的劇照。

汪曼玲感慨寫道：

每個人總會在不同時間，走在同一條離開的道路上。

有朋友透露：

數年前發現肺有陰影，卻不去跟進。

這個月cancer突然巳擴散

住了醫院差不多一個月，最終病逝。

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李麗麗逝世丨成邵氏武打女星

李麗麗出生於1950年，在1966年被大導演張徹賞識當電影女主角。因在邵氏演出大量的武打片，而成為武打女星。在後來，於80年代在嘉禾電影《師弟出馬》演擅腿功的功夫少女，更在片中把成龍踢到飛起。

1975年，李麗麗與邵氏影業合約期滿，曾轉到台灣拍戲，後簽佳藝電視轉向電視界發展，可惜才簽約3年佳藝倒閉，輾轉間李麗麗轉簽麗的電視（亞視的前身）。直到1989年轉投TVB，周星馳主演的劇集《蓋世豪俠》，便是李麗麗轉投TVB的首套劇。

她在TVB演出劇集還包括《聊齋》、《笑傲江湖》、《天龍八部》、《金牌冰人》、《金枝慾孽》、《雷霆掃毒》、《名媛望族》、《女警愛作戰》、《金枝慾孽貳》等。

李麗麗逝世丨一生貢獻給演藝界

在2020年，李麗麗離開TVB退休，《法證先鋒IV》成她告別作品，當時李麗麗接受傳媒訪問曾簡短解釋退休原因指「年紀大」、「有啲唔舒服」。

據她的身前好友指，李麗麗兩年前因身體不適，經檢查後發現肺部有陰影，不過未有特別注意。到一個月前因不適入院，唯已發現肺部同腦部都存有癌細胞，經治療後惜藥石無靈離世。

李麗麗單身多年沒有婚姻，將一生貢獻給演藝事業。

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