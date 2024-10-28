李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年75歲

李麗麗病逝！今日（10月28日）驚傳藝人李麗麗離世。資深傳媒人汪曼玲在今日在個人社交平台發文指：「又驚聞噩耗，傳出李麗麗於昨日因癌症病逝。」

同時，汪曼玲上載兩張照片，一張是多年前邵氏女星聚會，當中包括井莉、方盈、李麗麗、鄭佩佩及秦萍。另一張照片是40年前，李麗麗與文雪兒拍《白髮魔女傳》的劇照。

汪曼玲感慨寫道：

每個人總會在不同時間，走在同一條離開的道路上。 有朋友透露： 數年前發現肺有陰影，卻不去跟進。 這個月cancer突然巳擴散 住了醫院差不多一個月，最終病逝。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

李麗麗逝世丨成邵氏武打女星

李麗麗出生於1949年，在1966年被大導演張徹賞識當電影女主角。因在邵氏演出大量的武打片，而成為武打女星。在後來，於80年代在嘉禾電影《師弟出馬》演擅腿功的功夫少女，更在片中把成龍踢到飛起。

1975年，李麗麗與邵氏影業合約期滿，曾轉到台灣拍戲，後簽佳藝電視轉向電視界發展，可惜才簽約3年佳藝倒閉，輾轉間李麗麗轉簽麗的電視（亞視的前身）。直到1989年轉投TVB，周星馳主演的劇集《蓋世豪俠》，便是李麗麗轉投TVB的首套劇。

她在TVB演出劇集還包括《聊齋》、《笑傲江湖》、《天龍八部》、《金牌冰人》、《金枝慾孽》、《雷霆掃毒》、《名媛望族》、《女警愛作戰》、《金枝慾孽貳》等，在2020年離開TVB退休。

《少林足球》「酒吧老闆」謝志華心肌梗塞離開終年64歲 田啟文：人生無常

元奎逝世丨田啟文證實元奎離世 兩年前因新冠肺炎病逝

徐少強逝世丨徐頴堃憶與亡父徐少強中秋小故事 感慨：第一次煲湯給你喝

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】