李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世 住院1個月不敵癌魔終年75歲
發布時間： 56 分鐘前
最後更新： 32 分鐘前
李麗麗病逝！今日（10月28日）驚傳藝人李麗麗離世。資深傳媒人汪曼玲在今日在個人社交平台發文指：「又驚聞噩耗，傳出李麗麗於昨日因癌症病逝。」
同時，汪曼玲上載兩張照片，一張是多年前邵氏女星聚會，當中包括井莉、方盈、李麗麗、鄭佩佩及秦萍。另一張照片是40年前，李麗麗與文雪兒拍《白髮魔女傳》的劇照。
汪曼玲感慨寫道：
每個人總會在不同時間，走在同一條離開的道路上。
有朋友透露：
數年前發現肺有陰影，卻不去跟進。
這個月cancer突然巳擴散
住了醫院差不多一個月，最終病逝。
李麗麗逝世丨成邵氏武打女星
李麗麗出生於1949年，在1966年被大導演張徹賞識當電影女主角。因在邵氏演出大量的武打片，而成為武打女星。在後來，於80年代在嘉禾電影《師弟出馬》演擅腿功的功夫少女，更在片中把成龍踢到飛起。
1975年，李麗麗與邵氏影業合約期滿，曾轉到台灣拍戲，後簽佳藝電視轉向電視界發展，可惜才簽約3年佳藝倒閉，輾轉間李麗麗轉簽麗的電視（亞視的前身）。直到1989年轉投TVB，周星馳主演的劇集《蓋世豪俠》，便是李麗麗轉投TVB的首套劇。
她在TVB演出劇集還包括《聊齋》、《笑傲江湖》、《天龍八部》、《金牌冰人》、《金枝慾孽》、《雷霆掃毒》、《名媛望族》、《女警愛作戰》、《金枝慾孽貳》等，在2020年離開TVB退休。
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