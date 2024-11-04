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胃潰瘍｜40歲男子飲食清淡突腹痛排血便　揭胃潰瘍疑常喝1物肇禍

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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40歲男子飲食清淡突腹痛排血便，求醫揭胃潰瘍，疑常喝1物肇禍。

【腹痛／血便／胃潰瘍】飲食與健康息息相關！台灣一名40歲男子平日生活健康、飲食清淡，卻因為腸胃異常接受胃鏡檢查，驚見胃部長出5處潰瘍及糜爛，醫生了解後，懷疑男子平日頻飲1款飲品，因而埋下禍根。

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胃腸肝膽科醫生錢政弘於Facebook專頁分享上述病例， 指該名男子因上腹悶痛、排便出血到診所求醫，醫生了解情況後，為其安排了胃鏡檢查，結果發現他的胃部竟有5處潰瘍及糜爛，甚至曾有出血痕跡。

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錢醫生表示，該名男子平日個性開朗，飲食清淡、三餐正常，不吃甜食或零食，亦不飲咖啡、茶或果汁，身體健康，無幽門桿菌、亦沒有服用任何藥物，查不出任何發病誘因。經過多番追問下，才發現對方近期買了一大箱可口可樂，每日晚上都會喝上一罐。

胃潰瘍｜頻食酸性食物恐致胃病加劇

錢醫生見狀解釋，酸性食物不宜過量，尤其胃病及胃食道逆流病人，建議應避免飲檸檬汁、橙汁、吃柑橘類水果，這些果汁都會較酸，例如梅子汁PH值為3.8 、柳丁汁為3.7、鳳梨汁3.5、蘋果醋3.4、檸檬汁3.2、蔓越莓汁2.7，而碳酸飲料亦屬於酸性飲品，PH值可達2.3，平日不覺得酸，只是因為加入了大量甜味劑去掩蓋酸味。

由於飲可樂而患上胃潰瘍的情況並不常見，醫生認為事主可能有其他成因造成胃潰瘍，但飲可樂會使胃潰瘍變得更嚴重，相信因此肇禍。除此之外，錢醫生亦為大家拆解胃潰瘍5大常見原因：

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胃潰瘍｜胃潰瘍5大常見成因

  • 藥物引起：如非類固醇類消炎止痛藥、阿士匹靈等。
  • 幽門螺旋桿菌感染：有7成的胃潰瘍是因為胃有幽門桿菌長期感染造成慢性發炎引起。
  • 心情壓力有關：胃酸分泌是受到自律神經的調控，自律神經又會受到情緒的影響，如果整天「搞操煩」鬱鬱寡歡，很容易有胃病。
  • 抽煙：雖然不會增加胃酸分泌，但是會讓胃黏膜的血液循環變差，喪失自我修復和保護的功能，胃潰瘍也會不容易愈合。
  • 飲食不當：長期喝咖啡、茶、酒和柑橘類的飲料、刺激性調味、重口味食物都會傷胃。

胃潰瘍｜9大日常生活傷胃行為

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾於Facebook專頁中指出，日常生活中有9大行為大家以為對身體無礙，但其實容易傷害胃部健康；醫生提醒大家，如果出現8種胃部不適徵狀，請盡快就醫，避免造成嚴重傷害：

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資料來源：Facebook@胃腸肝膽科醫生錢政弘Facebook@台灣胸腔及重症專科醫生黃軒

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