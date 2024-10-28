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旺角藥店｜內地遊客旺角藥房買活絡油被呃　問價58元一瓶實收138元

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發布時間： 1 小時前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地遊客旺角藥房買藥，因為店家前後價格不一被呃。

香港製藥和進口藥品一直受內地遊客的歡迎，藥店成為部分遊客來港必光顧的店舖之一。不過近日，一名內地女生在小紅書發文控訴來港旅遊時，於旺角一家藥店被呃。

她在藥店結賬後發現，原本店方稱58元一瓶的黃道益活絡油，在單據上卻顯示價錢竟為138元，女生欲退款卻被拒絕，於是發帖提醒其他網民小心。

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旺角藥店｜報價58元實收138元

據該內地女生描述，日前於旺角同心大藥店購買藥品，由於店內部分商品沒有明碼標價，於是她便詢問店家黃道益活絡油的價格，得知是58元一瓶後，購買四瓶，但結賬後卻發被店家以每瓶138的價格收取費用，共計現實際付款552元。

女子隨即詢問店家是否虛報價格，店家則回覆結賬時有標明一瓶售價為138元，女生否認並要求睇CCTV，但被店方拒絕。然後女生欲退款也遭拒。據理力爭後，店方才同意她可以更換等價商品。另外，據女生上傳的單據可見，黃道益活絡油的「絡」被寫作「洛」，不是不小心打錯字還是故意。

該女遊客現在已返回內地，發布該文帖為提醒計劃前往藥店購買的網民注意，指：「藥店沒有標價的問過之後，付錢前自己再算一下價格，避免他們報的價格和計算的價格不一樣，還有普通路邊的藥店也會有假貨」，並建議去大型連鎖店購買，或如果有時間去多些店格價。

旺角藥店｜網民支招保障消費權益

帖文發布後引起網民熱議，紛紛指責該藥店，同時建議女生「報警」、「報海關或者向消委會投訴」，同時不少有網民分享自己的經驗，指：「如果是遊客不會講廣東話直接去萬寧買」、「保險點都最好去萬寧和屈臣氏」、「一般藥房全部明碼標價，不明碼標價就不買」。

細心網民從單據中看出端倪，提醒道「附近幾家不同店名一樣是黑店，同一老闆」，該女子買到的藥品可能是假的，「4（臥佛牌青草高）和5（太禾久咳丸支）都是冒牌貨」、「太「和」洞久咳丸先係正貨，可以退了，不退找警察」。

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