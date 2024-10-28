小學功課｜問題：1個披薩分8份，6個是幾份幾個？　小四數學題被指太難：點答先啱？

▲ 小四數學題「1個披薩分8份，6個是幾份幾個？」，被網民指太難「點答先啱！」

【小學數學科/小四數學題】經常有不少小學生題目難倒一眾家長，近日有網民於討論區分享小四數學題，「每個披薩平分成8份，6個披薩是（）份，是（）個披薩」學生兩個答案均被打叉。有網民疑惑，指題目「到底在考中文還是考數學？」

小學數學功課｜小四數學題太難 網民發文求助

該名網民於「爆廢公社」上載一張小四數學題目的照片，從照片中可見。該數學題目為「每個披薩平分成8份，6個披薩是（）份，是（）個披薩」，學生分別填上48份及48個的答案，可是都被老師打交叉。樓主大呻小四數學題過於困難，逐向網民求助：

這題怎麼解，到底幾個披薩呢？國小四年級數學怎那麼難呢。

▲ 有網民貼出小四數學難題，詢問應回答多少。（爆廢公社＠林豐徵）

小學數學功課｜網民幫忙解答

帖文一出引發討論，不少網民幫忙解題，表示1個披薩平分成8份，6個披薩共有48份，而第2格的答案應該是「8分之48個」，有網民提醒「這次有考分數的單元」、「要注意單位」。

另外也有網民指題目「到底在考中文還是考數學？」，有人解釋為何會有這類考題出現，「因為現在教育重閱讀，以後作文的分數佔很重，題目裡的文字也跟著變多了，簡稱素養題」。

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