AI｜港府發表金融市場負責任應用AI政策宣言　倡用科大AI模型生成金融文本

▲ 科技大學將開放其研發的人工智能模型及運算資源予香港金融服務業使用。（資料圖片）

政府今日（28日）發表有關推動金融市場負責任地應用人工智能（AI）的政策宣言，當中提及香港科技大學將開放其研發的人工智能模型及運算資源予香港金融服務業使用，為金融機構在部署內部系統或開發應用程式及網絡介面時提供顧問及訓練服務。

科大副校長（行政）、資訊系統學講座教授譚嘉因表示，由科大研究團隊開發的「InvestLM」為本港首個專為金融界而設、應用於生成式AI的大語言模型，科大快將為已登記的金融企業用戶，提供建基於InvestLM的網上生成式AI服務 。

科大指，上述AI模型為金融領域的大語言模型，在大量財經文本上進行訓練，相較通用大語言模型，在分析和生成金融文本方面，能夠提供更準確、更相關的回應，有助提高金融專業人士工作效率，包括提供投資意見、撮寫財經文章、從文件報告中提取資料和總結等。

InvestLM研究團隊成員之一、科大資訊系統學副教授楊毅表示，「InvestLM」表現獲包括對沖基金經理及財經分析師的金融專家評為「可媲美最先進通用大語言模型」，印證該模型在處理和理解金融文本，並完成金融和投資特定任務的能力，期望此項目能為金融及其他領域人士提供有用參考，以助把握生成式AI的潛力。

科大於能夠貢獻專業知識及算力支援本地金融業，特別是中小企，利用該語言模型生成金融文本的能力而感到欣喜。大學期待與金融界協作，發揮生成式AI的潛力以實現不同的增值應用。

政策宣言涵蓋以下5項重點，包括：

政府認為在金融市場應用人工智能具有三大特性，包括數據導向、雙面效果及充滿活力。政府會採取雙軌模式，以促進金融服務業採用及發展人工智能，並同時應對網絡安全、數據私隱及知識產權保障等潛在的挑戰；

金融機構應制定人工智能管治策略，為如何實施及使用人工智能系統指明方向。在人工智能系統的採購、使用及管理上應採用風險為本的方法，而人為監督對緩解潛在風險至關重要；

香港科技大學將會開放其研發的人工智能模型及運算資源予香港金融服務業使用，為金融機構在部署內部系統或開發應用程式及網絡介面時提供顧問及訓練服務；

就受監管的金融機構而言，人工智能帶來的潛在風險已適當地在金融監管機構所發布的相關法規及／或指引中體現。為配合人工智能的最新發展及國際做法，包括可解釋人工智能的出現，金融監管機構將持續檢視及更新現行的相關法規及／或指引；以及

警方一直與國際組織、其他司法管轄區的執法機關，以及人工智能業界進行情報互換，以應對人工智能為網絡警政所帶來的挑戰。在公眾教育方面，投資者及理財教育委員會將增強公眾認知及了解人工智能技術為零售投資及財務管理所帶來的機遇及風險。

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