英國天然有機護膚Bamford登陸　國泰商務+The Upper House酒店御用

▲ 原來我們可能一早就認識Bamford也說不定，除了國泰商務倉，品牌的產品亦可見於金鐘的The Upper House酒店，今天在港成立專門店，除了有護膚產品外，亦有休閒服裝和可作深層按摩的Wellness Spa。（圖片品牌提供）

如果大家有乘搭過國泰商務倉，例必收到一個小小的護膚小包，內裏滿載了來自英國Bamford的出品，今天這個由Carole Bamford創立的品牌終於登陸香港。

要說Bamford的產品非三言兩語可以說清，來自英國的女爵士Carole Bamford是品牌的始創人，成立的初心沿於她為子女提供有機飲食，於是在2002年於自己家族莊園創立了Daylesford Organic，兼且成為英國最環保的農場和食品零售商，至於Bamford則去到2005才出現，自推出以來當然亦秉承可持續發展和保護地球資源為己任。

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而作為正式首次在本地插旗，在專門店裏帶來多個系列和治癒身心的產品，包括甯靜系列、天空系列和木苔系列等，產品覆蓋可用於家居的香氛、個人護理、運動服（服裝由lululemon生產商縫製）、可作淋層按摩的Wellness Spa、甚至有助進入冥想的心型晶石等，對於鍾情天然療程來達至肌膚和身心平衡的人，Bamford是在你心坎裏必須加上的新名字。

地址：灣仔進教圍1-4號寶豐大廈4A及4B舖（3758 4519）

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