TOPick會員有獎 ｜ 送你CALO- CIL 強效體重管理配方 (價值$699) ( 50份)

高糖食物影響健康 營養師推介3種超級食物助穩定血糖

都市人近年十分關注血糖管理問題，頻繁食用高糖食物可能導致血糖飆升，長期下去甚至可能引發糖尿病，推介以下是3種有助於穩定血糖的食物：

1. 雞蛋：被認為是“完美蛋白質”，能減緩胃排空，建議每日食用 1-2 個。

2. 奇亞籽：富含纖維和植物蛋白，能減緩糖分吸收，建議每日食用 1-2 湯匙。

3. 白蕓豆：含有 α-澱粉酶抑制劑，降低碳水吸收，有效控制血糖和體重。

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CALO-CIL，這是一款由香港醫學專業人士研發的強效體重管理配方。它以高品質白蕓豆提取物為主要成分，能阻隔高達 66% 的碳水和蔗糖吸收，讓減重變得更加輕鬆，且在享用大餐時也不必有罪惡感。

配方天然安全，並且含有阿拉伯糖和有機菊粉，這些成分有助於促進消化和改善腸道健康，幫助大家透過飲食來穩定血糖。

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血糖管理｜食用簡便口感佳

這款產品的香橙蜜瓜風味酸酸甜甜，十分開胃，而且口感酥脆，彷彿在享用零食。





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截止日期：11月4日（星期一）（23：59）

公佈得獎：11月5日（星期二）

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