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TOPick會員有獎 ｜ 送你CALO- CIL 強效體重管理配方 (價值$699) ( 50份)

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發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

高糖食物影響健康　營養師推介3種超級食物助穩定血糖

都市人近年十分關注血糖管理問題，頻繁食用高糖食物可能導致血糖飆升，長期下去甚至可能引發糖尿病，推介以下是3種有助於穩定血糖的食物：

1. 雞蛋：被認為是“完美蛋白質”，能減緩胃排空，建議每日食用 1-2 個。

2. 奇亞籽：富含纖維和植物蛋白，能減緩糖分吸收，建議每日食用 1-2 湯匙。

3. 白蕓豆：含有 α-澱粉酶抑制劑，降低碳水吸收，有效控制血糖和體重。

點擊圖片放大

CALO-CIL，這是一款由香港醫學專業人士研發的強效體重管理配方。它以高品質白蕓豆提取物為主要成分，能阻隔高達 66% 的碳水和蔗糖吸收，讓減重變得更加輕鬆，且在享用大餐時也不必有罪惡感。

配方天然安全，並且含有阿拉伯糖和有機菊粉，這些成分有助於促進消化和改善腸道健康，幫助大家透過飲食來穩定血糖。

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血糖管理｜食用簡便口感佳

這款產品的香橙蜜瓜風味酸酸甜甜，十分開胃，而且口感酥脆，彷彿在享用零食。

 

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

截止日期：11月4日（星期一）（23：59）

公佈得獎：11月5日（星期二）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。
新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

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