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防癌飲食｜醫生推薦1種「超級食物」公開最佳食法　抗癌功效激增100倍【附營養師推薦超級防癌食物名單】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 21 分鐘前

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【抗癌食物／防癌飲食／抗氧化／超級食物／西蘭花芽苗】近年有不少權威研究指出，多食蔬菜能夠防癌、抗癌，當中以西蘭花為大眾熟悉。台灣有醫生推薦另一種超級食物，其防癌功效甚至能夠超越西蘭花，推薦1種食法能夠將抗癌功效提升100倍！

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防癌飲食｜西蘭花芽苗抗癌功效極高

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文，表示西蘭花芽苗富含抗癌的營養素，多吃能夠有助身體抗癌。他解釋，西蘭花芽苗屬十字花科植物，帶有大量的硫代葡萄糖苷和水解產生的異硫氰酸酯，能夠有助誘導肝臟第二階段的解毒程序，幫助身體排解致癌毒素和各種氧化壓力。

西蘭花芽苗富含蘿蔔硫素，是一種非常強大的抗氧化物質，能夠降低身體發炎的風險、改善消化系統和預防癌症，亦能夠增強免疫力和抗氧化，故此過往有不少研究指，多吃蔬菜能夠降低死亡率。李思賢引述過往學術研究，指出蘿蔔硫素能夠觸發NRF2轉錄因子，在體內維持抗氧化功效達72小時，相比其他抗氧化物和維他命只能維時約4小時，其抗氧化功效增加18倍。

防癌飲食｜發芽第3日食　抗氧化物濃度最高

西蘭花芽苗常見於沙律中的配菜，是西蘭花的芽苗。西蘭花是十字花科的蔬菜，含大量硫代葡萄糖苷，對防癌抗癌很有功效。李思賢強調，西蘭花芽苗比西蘭花含有多20倍以上的蘿蔔硫素，其中以發芽3日的新芽濃度最高，可以是整個西蘭花的10至100倍，故此推薦多食用這種超級食物。

防癌飲食｜避免高溫烹煮　生吃配搭好油脂最佳

而西蘭花芽苗最佳的食用方法是生吃或蒸煮，不建議用大火炒或烤熟。李思賢補充，生西蘭花芽苗比起煮熟的含蘿蔔硫素相差10倍以上，故生吃最為佳。而且建議食用前可以先切開然後靜置15分鐘，好讓當中的抗氧化素濃度更高，再配搭好油脂一起使用，能夠有助脂溶性的蘿蔔硫素吸收。

防癌飲食｜多吃菇類１０大好處

李思賢亦曾推薦多吃菇類能夠有助防癌，含豐富纖維，更含有不容易攝取的礦物質硒以及許多維他命，可能是最接近藥物的食物之一。他列出多吃菇類１０大好處，並建議以大火和短時間烹調最為合適，能夠保留當中營養素和菇類的口感：

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防癌飲食｜營養師推薦15種超級食物

怎樣吃才能夠防癌？營養師Dr. Federica Amati在英國節目《This Morning》中進行分享15種適合40至60歲以上人士的「超級食物」，以預防高血壓、心臟病、癌症和認知障礙症等「無聲殺手」：

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