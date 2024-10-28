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李麗麗離世｜「TVB第一代打女」李麗麗癌逝終年75歲　半生貢獻演藝事業享受單身【附肺癌病徵+成因】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 8 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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「TVB第一代打女」李麗麗癌逝終年75歲　半生貢獻演藝事業享受單身【附肺癌病徵+成因】

【李麗麗／癌逝／肺癌／武打女星／TVB】資深演員李麗麗驚傳離世，終年75歲！資深傳媒人汪曼玲在今日（10月28日）發文悼念，指李麗麗於27日因癌症病逝。她同時上載兩張照片，其中一張是多年前邵氏女星聚會，當中8人有5人已離世；汪曼玲不禁感慨「人生如夢」。

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Healthy Life｜激素是致癌元兇？ 營養師拆解乳癌飲食宜忌 教煮1食譜促癌後復原

李麗麗離世｜汪曼玲發文悼念

資深傳媒人汪曼玲今日在社交平台發文，並貼出2張舊照：一張是多年前邵氏女星聚會、另一張是40年前，李麗麗與文雪兒拍《白髮魔女傳》的劇照。

汪曼玲在帖文中宣佈噩耗：

李麗麗於昨日（27日）因癌症病逝。每個人總會在不同時間，走在同一條離開的道路上。

汪曼玲又補充稱，有朋友透露李麗麗數年前就發現肺部有陰影，但不去跟進；這個月癌症突然擴散，住院近一個月，至昨晚六時許不敵癌魔離世。

而在邵氏女星8個人聚會的舊照當中，現有5個已離世，包括井莉、方盈、李麗麗、鄭佩佩及秦萍。令汪曼玲不禁感概：「人生如夢、夢如人生」。

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李麗麗逝世丨TVB第一代武打女星 曾踢飛成龍

李麗麗出生於1949年，是家中獨女，家境不俗，小時候因媽媽常帶她看電影，令她對演戲產生濃厚興趣；加上學習成績太差，令她衍生出明星夢，將全部心思都放在表演上。11歲時，李麗麗虛報年齡14歲，考入邵氏旗下南國實驗劇團訓練班，由於表現突出且外貌美麗被取錄。後來被揭發年齡太細，於是在訓練班讀了4年半，到16歲才可畢業。

1966年，李麗麗被大導演張徹賞識擔任電影女主角，成名作為《游俠兒》，更與當年邵氏當家小生姜大衛合作。李麗麗雖一開始不懂功夫，但演武打戲時有功架、身手好，完全擔得起武打片女主角，成功繼承鄭佩佩成為一代武打明星，後被喻為「TVB第一代打女」。李麗麗更曾於80年代在嘉禾電影《師弟出馬》中飾演擅腿功的功夫少女，將成龍踢到飛起。

1975年，李麗麗與邵氏約滿後，加入佳藝電視，首部參演劇集《白髮魔女傳》便擔任第一女主角。可惜才簽約3年，1978年，佳藝電視倒閉，李麗麗再轉投麗的電視（即亞洲電視）。1988年，她加盟無綫，演出的首套劇是周星馳主演的劇集《蓋世豪俠》，在劇中飾演李嬌。

之後，李麗麗又演出過不少作品，當中代表作有《聊齋》、《笑傲江湖》、《天龍八部》、《金枝慾孽》、《宮心計》、《名媛望族》等。其中，李麗麗在2009年《宮心計》飾演的太皇太后近身徐媽媽一角，獲許多網民稱讚演技很好；2013年，她又在《金枝慾孽貳》中飾演霸氣十足的雍貴太妃，猝死一幕再次獲得一波關注。

李麗麗逝世丨半生貢獻演藝事業享受單身：女人未必要結婚

李麗麗一直服務無綫至2020年1月榮休。醉心於演藝事業的她始終單身，雖曾在邵氏和姜大衛傳出緋聞，但其後全是「無花果」。李麗麗將自己人生中最花樣的年華獻給觀眾，演藝精神讓一衆後輩折服。她曾在訪問中表示，女演員的黃金演藝壽命不太長，年過35已很少有機會當女一。樂天知命的她享受演藝事業，卻不介意角色輕重，令她能在娛樂圈打滾多年。而李麗麗亦早就看化了感情事，認為女人的歸宿不只有結婚，不介意自己一個，坦言「女人未必要結婚」。

李麗麗逝世丨同場加映：肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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李麗麗逝世丨同場加映：肺癌4大常見成因

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