SEN學童｜ADHD親子體適能同樂日　 助學童建立自信減少焦慮情緒【附講座報名詳情】

▲ ADHD親子體適能同樂日，助學童建立自信減少焦慮情緒。

【專注力失調/過度活躍症/ADHD/SEN學童】近年社會對ADHD（專注力失調及過度活躍症）的認識逐漸提高，但對患者及其照顧者仍面對誤解和偏見。有見及此，香港成人專注力協會舉辦關注周及講座，提升社會對ADHD的認識，並助他們克服學業、社交和生活中的挑戰。

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ADHD｜提升公眾對ADHD的認識

成人和小朋友身上都有機會患上ADHD，當身邊人不認識此疾病，很多時候就覺得患者很麻煩、頑皮等。香港成人專注力協會（下稱「協會」）深感在本港不容易找到全方位的ADHD資訊，自2020年起每年均舉辦關注周，響應每年10月美國的ADHD關注月，致力提升患者、業界專家及公眾對ADHD的認識。

今年關注周在即日起至11月2日期間舉行，一系列網上及實體活動費用全免，邀請到23位本地及海外專家分享病理與治療、家庭關係及職業等資訊。藉此強調家庭是ADHD患者的重要後盾，不論是年幼還是成人患者，都需要家人理解和支援，一起跨越ADHD難關，發揮天賦所長。

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ADHD｜親子體適能運動日

關注周2024，早前於紅磡置富都會商場舉行開幕禮暨同樂日，寓教育於娛樂，提升社會對ADHD的正確認識及對患者的支持。今年關注周以「家人拍住上 挑戰成力量」為主題，透過趣味性親子體適能運動、介紹健康飲食，並教育家人如何全方位支援患者。

同樂日安排了親子體適能運動「充氣香腸遊戲」，讓父母與小朋友一起放電，同時呼應運動對ADHD患者的益處。充氣香腸是一種常見的水上遊樂運動，通過親子體適能運動增進家庭關係，還能鍛煉孩子的反應速度、協調能力及團隊合作精神。

下午開幕禮更邀得平等機會委員會主席林美秀女士、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基教授擔任主禮嘉賓，並由關注周星級大使李佳芯小姐（Ali）與在場參與者分享見解及與一眾家庭製作健康小食。

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ADHD｜史丹福教授擔任線上講座

今年大會亦邀請了史丹福大學精神病學及行為科學副教授馮國傑教授, MD, PhD擔任線上講座主題講者，他的錄像講座題為「放下偏見，發掘優點: 改變家庭對ADHD的看法」。馮教授指出：「ADHD患者一般較具創意思維、願意承受風險及追求創新，及會熱心投入有興趣的事物。

只要適當運用這些特點，ADHD患者都能在學習及職場上發揮所長。故此我一直提倡以腦力多元發展的知識，協助ADHD患者認識自己優勢，建立人際關係，提升自信，有助減少焦慮及抑鬱等情緒問題。」

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ADHD｜關於香港成人專注力協會

香港成人專注力協會（The Hong Kong Let's Talk ADHD Association）為註冊非營利慈善組織，擁有稅收豁免資格（編號91/18083）。機構由專業人士與倡導者創立，旨在提升對專注力失調/過度活躍症（ADHD）的認識與理解。協會致力於為受ADHD影響的個體和家庭提供全面支援，激發潛能並創造平等機會。協會的使命是透過知識、資源及聯繫，啟發受ADHD困擾的人士，共建美好社會。

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ADHD｜講座報名詳情

ADHD主題講座

日期：即日至11月2日（星期六）

形式：網上及實體

網站：Let’s talk ADHD網頁

即日起至12月2日可在網上重溫專題講座。

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