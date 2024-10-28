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著數優惠｜Mira eShop推11.11狂賞節 低至$111搶購指定美食

休閒消費

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

美麗華集團網上商店Mira eShop將於10月28日至11月12日期間推出「11.11狂賞節」，呈獻一系列精選餐飲及水療體驗震撼優惠，與全城同慶「雙十一」。

顧客可以低至港幣111元或「買一送一」優惠品嚐集團旗下The Mira Hong Kong及Mira Dining多間中西食府的精緻美饌，或專享屢獲殊榮的MiraSpa水療體驗。

Mira eShop今年更首度推出「折上折」優惠，指定產品消費淨值滿港幣2,222元再減港幣111元。

多重震撼優惠包括：優惠（一）：一連五天於上午11時推出港幣111元的限量勁減優惠; 優惠（二）：近40款餐飲及水療體驗產品低至「買一送一」; 優惠（三）：購買指定產品滿港幣2,222元，再減港幣111元

顧客可以港幣111元搶購當天的精選餐飲禮券，必搶產品包括於10月30日推出的Mue Mue「午市泰式招牌二人套餐」，親嘗破格泰菜餐廳以中式精湛烹調手法重新演繹的經典泰國菜。

喜愛自助餐的顧客可於10月31日搶購Yamm自助午餐優惠，品嚐環球時令海鮮及各式熱葷美饌；

欲與摯愛享受悠閒午後時光，就不能錯過11月1日推出的型格咖啡店COCO「雙人精緻下午茶套餐」。

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