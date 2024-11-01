假冒醫生｜19歲女穿白袍扮醫生睇症　幫患者注射不明液體全程無人知

▲ 19歲女為圓醫生夢，著白袍Cosplay醫生睇症，幫患者注射不明液體全程無人知。

【假冒醫生／注射／醫學訓練】英國一名19歲女子未曾進入醫學院就讀，為實現醫生夢，竟假冒醫生入院看診，更為患者注射不明液體，而過程中完全沒人發現。

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假冒醫生｜假冒醫生入院看診竟無人發現

據《每日郵報》報道，19歲的Kreuena Zdrafkova出生於保加利亞，目前居住在倫敦西部的伊靈區（Ealing）。她從小就立志當醫生，卻未能如願考上醫學院，亦未曾受過其他醫學訓練。

為實現醫生夢，Kreuena在今年4月19日穿上白袍、戴上橡膠手套，假冒成醫生大搖大擺地走進伊靈醫院（Ealing Hospital），並鎮定地檢查醫療器材、登上救護車、為病人看診，甚至在2名警員身旁為一名病人注射了不明物質。最誇張的是，院內醫護人員竟都把她當同事，完全沒發現異樣。

假冒醫生｜女子假冒醫生觸犯法律

由於當時沒有被發現，Kreuena竟因此變得更加有自信，認為自己可以長期「看診」。3天後Kreuena又再次回到醫院，這次還買了聽診器，加深自己「專業醫生」的形象。惟這次院方察覺到不對勁，最後當場報警處理。

法官認定，沒有醫學背景的Kreuena假冒醫生的行為已觸犯法律，不幸中的大幸是，Kreuena在假冒醫生時，並沒有對任何患者身體造成傷害，最終Kreuena被判處1年緩刑、15天勞動服務；而且除了緊急健康狀況之外，終生禁止出入任何NHS（英國國民保健服務）醫療機構。

資料來源：《每日郵報》

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