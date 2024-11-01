Sick問識答｜26歲港女自恃年輕從未做檢查揭患晚期乳癌　拆解常見乳房檢查+療法

【乳癌症狀／乳房檢查／乳癌治療】乳癌絕非只發生在年長婦女身上，臨床腫瘤科專科潘智文醫生接受TOPick訪問時，將會分享年輕乳癌個案、介紹常見乳房檢查及治療方式。

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乳癌年輕化｜每13人中1人患乳癌

臨床腫瘤科專科潘智文醫生表示，根據2021年數據，香港每13名女士就有1人患上乳癌，而病發中位數年齡是58歲。不過，她指事實上接觸過不少乳癌個案其實是45歲以下，最年輕的個案更只有26歲。潘醫生指出，該名年輕女患者因自以為年輕，過去未有做其他乳房檢查，因此到她來求醫時，病情已經惡化；腫瘤生長至5至6厘米大，病情屬於比較後期，因此大大增加了治療的難度。

常見乳房檢查｜自我檢查VS乳房造影VS乳房超聲波VS磁力共振MRI

潘智文醫生指，一般女士建議從45歲開始，每2年進行一次乳房造影及超聲波，但對於一些高危乳癌人士，如家族有乳癌病史、甚至已知有基因突變如BRCA，就應提早35至40歲進行相關檢查。

至於常見乳房檢查，潘智文醫生指一般有4大類，包括自我乳房檢查、乳房造影 (Mammogram)、乳房超聲波及磁力共振MRI。她指，超聲波及MRI較適合年輕女士，而45歲以上女士則適合用超聲波再配合乳房造影。

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自我乳房檢查 : 女士們每月經期後可摸一摸2邊乳房，看看有否變化如變形或者是否有硬塊。

乳房造影 : 即乳房X光 又稱Mammogram，可知乳房是否有硬塊、結節及鈣化點。

乳房超聲波 : 檢查時醫生會在乳房塗上一些啫喱，以看看乳房是否有異常變化或迴聲，超聲波最大特點是沒有任何幅射。

磁力共振MRI : 檢查效果會更精細及精準

乳癌治療｜1至3期乳癌根治率可達9成

潘智文醫生指，乳癌治療是以混合性為主，許多時醫生要視乎患者情況、風險、腫瘤屬性及期數去判斷採用那些治療。她指過去的開刀手術，通常是全乳切除，但現在乳房保存術已很常見，患者可以只切除部分乳房，或追蹤淋巴術（前哨淋巴手術），均可以令患者傷口減少。

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手術切除

化療

電療

標靶治療

免疫治療

荷爾蒙治療

潘智文醫生表示一至三期的乳癌，根治率其實可高達8至9成，因此呼籲年齡女士均需要留意身體變化，唯有預早發現預早診治，康復機會才會高。

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