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天王家庭｜郭富城59歲牛一收寶貝女生日卡 　晒全家福2女正面曝光獲讚最美星二代

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

郭富城59歲生日獲妻女祝賀，絕對是幸福人夫和爸爸！

【星二代/郭富城/方媛】天王郭富城日前59歲生日，太太方媛甜晒全家福祝賀老公，並罕有曝光兩個女的正面照，獲網民大讚兩位小公主長大後，必定是最美星二代！兩個女又用作業簿畫了生日卡送給爸爸，卡上還寫上：「Super Daddy」，城城一定甜入心！

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郭富城生日｜方媛晒全家福賀老公59歲生日

10月26日是郭富城（城城）生日，方媛在社交平台分享多張城城生日派對的照片，見她為老公安排了三層高大蛋糕，蛋糕上還有城城的跳舞公仔裝飾，而且公仔還會轉動，突顯舞台王者風範，她留言祝賀老公：「親愛的老公生日大快樂。」並附上親嘴圖案，甜到漏！其中一張相方媛還穿上低胸裝，跟老公面貼面自拍，而城城則攬實老婆，露出幸福甜蜜的笑容。

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郭富城生日｜兩女兒獲讚長大後是最美星二代

不過講到最搶眼，還是二人的一對女兒，方媛罕有上載一家四口正面合照，雖然為6歲大女Chantelle（郭詠希）和5歲細女Charlotte（郭詠萱）遮了眼鏡，但從輪廓看來，兩姊妹都遺傳了父母的優良基因，鼻高高瓜子臉，獲大批網民讚靚女，更有不少人留言：「長大後應該是最美星二代了！」、「多生幾個，基因太強大了！」

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郭富城生日｜女兒親手畫生日卡送給爸爸

方媛又分享了兩個女兒親手畫給爸爸的生日卡，細女Charlotte的生日卡畫滿心心，分別寫上中英文祝賀：「生日快樂我的爸爸」、「My beloved Daddy」，「Daddy I Love You」；大女就用了作業簿的紙張設計了生日卡給爸爸，她還畫了爸爸和自己準備乘風破浪的自畫像，形容爸爸是「Super Daddy」，並祝福爸爸演唱會「Good Luck」，又跟妹妹一樣，在卡上畫滿心心，相信城城收到兩個女的賀卡，一定冧到暈。

不過有網民就搞笑留言 ：「原來天王的女兒也撕作業本寫賀卡」，不少人都附和指這個做法很可愛很貼地，祝福他們一家人一直幸福下去。

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