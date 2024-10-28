醫療發展｜養和醫院：將設立脊椎中心　與港大矯形及創傷外科學系合作

▲ 養和醫院醫療團隊及病人。( 養和醫院提供)

養和醫院發布調查，指今年8至9月期間進行了一項有關脊椎健康的問卷調查，共收集了813名受訪者的意見。調查發現，接近九成（87%）的受訪者在過去一年曾受脊椎痛症困擾；近半（48％）受訪者表示脊椎問題對其睡眠作息產生影響。

調查顯示，超過三成（37%）曾因痛楚或身體功能受制而產生負面情緒，引致焦慮、抑鬱、煩躁等心理狀態；亦有超過三成（36%）曾因脊椎問題而影響工作。有脊椎不適的受訪者表示，其徵狀包括肌肉綳緊、筋骨酸痛、痛楚蔓延至身體其他部位、甚至出現肢體麻痺或活動能力受限等情況。

於各項痛症當中，其中以背痛（58%）及頸痛（54%）最爲常見，坐骨神經痛則佔三成（30%）。接近三成（28%）受訪者表示同時患有兩種或以上的脊椎問題，而分別有20% 和22% 的受訪者表示其背痛或頸痛症狀已持續超過三個月，顯示部分市民的脊椎痛症已可列為長期或慢性疾病。不同人認為引起脊椎問題的成因均有別，分別是脊椎退化、生骨刺、椎間盤退化以及脊椎變形等。

該院亦引述中國內地的研究，發現1990年至2019年間，中國腰背痛新增病例增加了20.85%。外國醫學期刊《刺針》一份報告亦顯示，腰背痛是最常見引致殘障的原因，腰背痛的發病率和殘障生活的年數隨著年齡增長而遞增，為人口老化的國家帶來巨大的挑戰。

該院表示，背痛和頸痛的發病率很高，尤以在職人士為甚。64歲或以上的受訪者中，坐骨神經痛的發病率則顯著增加。隨著人均壽命延長，長者在離世前過著殘障生活的比例亦相應增加，脆弱性骨折的常見部位為手腕丶腰椎丶髖部等。

養和醫療集團首席醫療總監、養和醫院副院長陳煥堂表示養和將會設立脊椎中心，他認為脊椎問題除了涉及骨科專家之外，亦可能需要腦神經外科醫生及痛症專科醫生的協助，方可提供全方位的脊椎問題解決方案。生透露未來養和脊椎中心將與香港大學醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系的教授有更多合作，包括：參與診症及進行醫學研究，探討複雜的脊椎疾病及最新的治療技術，以提升治療效果，幫助患者早日恢復健康。

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