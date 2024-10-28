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胸腺瘤｜機械臂手術清除胸腺瘤

醫健人物

發布時間： 13 分鐘前

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機械臂手術清除胸腺瘤。

不論是良性或惡性的「胸腺瘤」個案，醫學界均建議將之徹底切清，原因是此症即使屬良性，也會有惡性行為。然而，要在胸腔這麼狹小的空間進行手術，想必困難，甚至可能要「開胸」，創傷性就更大。現時，針對這類胸腔手術，已能利用機械臂輔助微創形式進行，令手術更精準安全。

胸腺本身是免疫系統的器官，主要負責製造及教育T細胞，對抗入侵身體的病毒及細菌，甚至消滅癌細胞。不過，香港港安醫院－司徒拔道心胸肺外科專科薛高勇醫生表示，這個淋巴組織會在成年後退化，其他淋巴組織會取替其功能，並與其他細胞一樣，有機會長出囊腫、水囊及腫瘤，後者小至兩至三厘米，大則可達十厘米。

惡性傾向 隱藏健康風險

胸腺瘤常見於四十至六十歲人士，薛醫生指大約百分之十至十五個案屬於癌症，雖然接近八成為良性，惟它仍會有惡性行為，對患者的日常生活造成影響。他舉例，隨著腫瘤越來越大，壓迫著胸膜，患者會感到胸悶、胸痛、呼吸困難及咳嗽，甚至會壓著上腔靜脈而導致臉部及頭頸的血液無法回流至心臟，使臉部腫脹或侵犯聲帶導致聲沙的情況。

機械臂手術清除胸腺瘤。

胸腺瘤的另一特徵，是患者常同時患上一些伴隨症，其中一種名為「重症肌無力症」。薛醫生說，患有「重症肌無力」的人會有眼皮下垂的情況，看東西時有重影，更可能嚴重至吞嚥、說話及呼吸的肌肉無力，做運動時亦會容易感到疲倦。此外，病人亦有機會患上其他免疫系統疾病腎小球炎及某些紅血球發育障礙。

機械臂手術清除胸腺瘤。

正因胸腺瘤良性或惡性與否，也會可能演變成惡性狀況，薛醫生指最有效方法是將其完全切除，在此之前，透過電腦掃描及正電子掃描，已能確認胸腺瘤位置，並且有助判斷它有否侵犯其他組織及出現擴散，甚至不用抽取組織化驗已能決定手術，畢竟胸腺在成年後沒有實質功能，切除並無不可。

至於手術，則要視乎位置及特性。薛醫生說，假如胸腺瘤位於胸骨後、鄰近頭頸位置、或腫瘤太大、侵犯到血管而要做血管重建手術，就得透過傳統開胸手術治療；若腫瘤生長在較大位置，例如胸腔，能夠相對容易地移動腫瘤，則可考慮透過機械臂輔助微創手術形式進行︰「它可以令手術視野更闊，而且機械臂操作精細，可避免傷及腫瘤的附近組織，增加手術的安全性，併發症風險亦會大減。」

即使接受過手術，患者也不能怠慢。薛醫生指如果期數相對較高，一般建議術後接受輔助治療，減低復發機會。部份人的期數較低或細胞沒有太「惡」，則未必要術後治療，但仍建議他們定期接受電腦掃描，監察病情。

香港港安醫院─司徒拔道心胸肺外科專科薛高勇醫生。

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撰文 : 薛高勇醫生 香港港安醫院─司徒拔道 心胸肺外科專科

欄名 : 健康專家專欄

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