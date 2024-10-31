不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信

▲ 日本一位深情婦人甘為亡夫一封信守寡長達20年，單身至今。

【肝癌症狀／肝炎／肝硬化】日本一名長情的婦人年輕時與身患肝癌的男友結婚，僅3個月後便喪夫，至今沒有結識新伴侶。究其原因，原來亡夫生前留下一封親筆信，背後的心意令她非常感動，自此甘願守寡20年，不再改嫁。

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日本綜藝節目《可以跟你回家嗎？》曾跟拍一位年近60、名叫Takako的婦人，她是一位勤快的女強人，除了本身的全職工作外，還跟朋友合資開私房菜居酒屋。不過在感情生活方面，單身多年的她身邊並沒有任何親人，父母早已離世，陪伴了17年的小狗亦已踏上彩虹橋，目前獨自居住在雙親留下的兩層高、單棟式大屋。

不離不棄｜堅持結婚僅3個月即喪夫

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從節目畫面可見，屋內擺放了一個佛壇，供奉著照片上一位年輕的男性。原來Takako在20年前曾有一位相愛多年的男朋友，名叫Yoshihiro，兩人本來是同事，之後發現彼此的價值觀和性格十分相似，於是理所當然地成為戀人，度過了6年甜蜜時光。然而就在Yoshihiro打算求婚那一年，他竟突然病倒，送院後確診為末期肝癌，壽命僅剩3至4個月。

但當時的Takako並未選擇分開，甚至為了方便照顧男友和出入病房，而甘願在沒有任何儀式的情況下，與對方結為夫妻。可惜這對情侶的命運未能迎來轉機，Yoshihiro在結婚3個月後便因病離世，年僅36歲。Takako自此之後也沒有改嫁，坦言自己打算終生守寡，原因就在於亡夫生前留下的一封親筆信，令她願意讓這份愛情永遠停留在那一刻。

不離不棄｜甘為亡夫最後心意守寡

她憶述，丈夫入院時正值向日葵的季節，而她在知道其花語為「永遠在一起」之後，每天都會買花放在床邊，把它當成屬於兩人的花朵。而亡夫在最後留下的信件中畫了2朵燦爛盛放的向日葵，並在旁邊寫下「謝謝你的笑容和溫柔，將畫得最好的一張作品送給你」，象徵永恆不變的愛。期間Takako忍不住落淚，哽咽道：「過了20年，我還是忘不了......」

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Takako指，自己每次看到信件都彷彿感覺到丈夫仍在身邊，而她除了用相框將信件裱起來保存之外，房間裡也還放著對方生前珍藏的唱片，甚至還與朋友合資，只為實現亡夫開居酒屋的夢想。此外，當初結婚時因為入籍時間緊迫，Takako並未收到結婚戒指，但她多年來一直將亡夫遺下的戒指戴在無名指上，並表示「這是我的護身符。」雖然她表面看似雲淡風輕，但內心其實一直承受著傷痛，並在他人目所未及之處默默延續自己的浪漫。

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肝癌｜同場加映：肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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