  • 28°C
香港時間：20241031日 (四) 19:37

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

日本一位深情婦人甘為亡夫一封信守寡長達20年，單身至今。

【肝癌症狀／肝炎／肝硬化】日本一名長情的婦人年輕時與身患肝癌的男友結婚，僅3個月後便喪夫，至今沒有結識新伴侶。究其原因，原來亡夫生前留下一封親筆信，背後的心意令她非常感動，自此甘願守寡20年，不再改嫁。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感

日本綜藝節目《可以跟你回家嗎？》曾跟拍一位年近60、名叫Takako的婦人，她是一位勤快的女強人，除了本身的全職工作外，還跟朋友合資開私房菜居酒屋。不過在感情生活方面，單身多年的她身邊並沒有任何親人，父母早已離世，陪伴了17年的小狗亦已踏上彩虹橋，目前獨自居住在雙親留下的兩層高、單棟式大屋。

不離不棄｜堅持結婚僅3個月即喪夫

點擊圖片放大
+12
+11

從節目畫面可見，屋內擺放了一個佛壇，供奉著照片上一位年輕的男性。原來Takako在20年前曾有一位相愛多年的男朋友，名叫Yoshihiro，兩人本來是同事，之後發現彼此的價值觀和性格十分相似，於是理所當然地成為戀人，度過了6年甜蜜時光。然而就在Yoshihiro打算求婚那一年，他竟突然病倒，送院後確診為末期肝癌，壽命僅剩3至4個月。

但當時的Takako並未選擇分開，甚至為了方便照顧男友和出入病房，而甘願在沒有任何儀式的情況下，與對方結為夫妻。可惜這對情侶的命運未能迎來轉機，Yoshihiro在結婚3個月後便因病離世，年僅36歲。Takako自此之後也沒有改嫁，坦言自己打算終生守寡，原因就在於亡夫生前留下的一封親筆信，令她願意讓這份愛情永遠停留在那一刻。

不離不棄｜甘為亡夫最後心意守寡

她憶述，丈夫入院時正值向日葵的季節，而她在知道其花語為「永遠在一起」之後，每天都會買花放在床邊，把它當成屬於兩人的花朵。而亡夫在最後留下的信件中畫了2朵燦爛盛放的向日葵，並在旁邊寫下「謝謝你的笑容和溫柔，將畫得最好的一張作品送給你」，象徵永恆不變的愛。期間Takako忍不住落淚，哽咽道：「過了20年，我還是忘不了......」

點擊圖片放大
+8
+7

Takako指，自己每次看到信件都彷彿感覺到丈夫仍在身邊，而她除了用相框將信件裱起來保存之外，房間裡也還放著對方生前珍藏的唱片，甚至還與朋友合資，只為實現亡夫開居酒屋的夢想。此外，當初結婚時因為入籍時間緊迫，Takako並未收到結婚戒指，但她多年來一直將亡夫遺下的戒指戴在無名指上，並表示「這是我的護身符。」雖然她表面看似雲淡風輕，但內心其實一直承受著傷痛，並在他人目所未及之處默默延續自己的浪漫。

更多相關報道：詹宏達病逝丨台灣音樂大師詹宏達肝癌病逝終年67歲　醫生拆解9大肝癌徵狀：初期似感冒

肝癌｜同場加映：肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

點擊圖片放大
+10
+9

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

點擊圖片放大
+9
+8

更多相關報道：

肝癌｜醫生連收2名肝癌男病人　不喝酒卻有一致命共通點：很多人中

癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命

抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

肝癌｜皮膚痕癢3個月以為濕疹　男子一驗揭患肝癌　醫生籲4症狀要小心
10:39 2024/09/17
肝癌｜皮膚痕癢3個月以為濕疹　男子一驗揭患肝癌　醫生籲4症狀要小心
肝癌︱男子食慾變差半年瘦11磅確診肝癌中期　醫生嘆：早餐愛吃1醬料惹禍
08:25 2024/09/15
肝癌︱男子食慾變差半年瘦11磅確診肝癌中期　醫生嘆：早餐愛吃1醬料惹禍
健康警號丨男子皮膚長期痕癢驚患肝癌　醫生解構4大癌症可致痕：胰臟癌都會
16:27 2024/09/03
健康警號丨男子皮膚長期痕癢驚患肝癌　醫生解構4大癌症可致痕：胰臟癌都會

你可能感興趣

肝癌｜皮膚痕癢3個月以為濕疹　男子一驗揭患肝癌　醫生籲4症狀要小心
10:39 2024/09/17
肝癌｜皮膚痕癢3個月以為濕疹　男子一驗揭患肝癌　醫生籲4症狀要小心
肝癌︱男子食慾變差半年瘦11磅確診肝癌中期　醫生嘆：早餐愛吃1醬料惹禍
08:25 2024/09/15
肝癌︱男子食慾變差半年瘦11磅確診肝癌中期　醫生嘆：早餐愛吃1醬料惹禍
健康警號丨男子皮膚長期痕癢驚患肝癌　醫生解構4大癌症可致痕：胰臟癌都會
16:27 2024/09/03
健康警號丨男子皮膚長期痕癢驚患肝癌　醫生解構4大癌症可致痕：胰臟癌都會
健康問題 網絡熱話 肝癌 癌症 日本

最高瀏覽

消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
急症室最長等候時間（10月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月31日 時間16:05）
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
東革阿里即溶咖啡丨衛生署檢出東革阿里即溶咖啡含壯陽藥主成分昔多芬　嚴重危害心臟病者
東革阿里即溶咖啡丨衛生署檢出東革阿里即溶咖啡含壯陽藥主成分昔多芬　嚴重危害心臟病者