香港迪士尼跑2024｜迪士尼10K跑步推動傷健共融　視障學生夥拍老師參賽：學會堅持

▲ 迪士尼10K Weekend周末開跑，黃老師任領跑員攜視障學生挑戰10公里。

「香港迪士尼樂園10K Weekend」跑步盛事將於本周末（11月2日至3日）舉⾏，活動吸引約2萬名來自世界各地的跑手報名，同時亦邀請了80名不同能⼒視障、聽障和肢體殘障的跑手參與，一同感受運動樂趣。

香港迪士尼跑2024｜迪士尼10K Weekend本周末開跑 80名殘疾學生參與

跑步盛事「香港迪士尼樂園10K Weekend」將於今個周末（11月2日至3日）舉⾏，今年吸引接近20,000名來至香港、內地、台灣、日本、泰國等地的跑手和迪士尼粉絲報名參與。活動亦繼續推動傷健共融的理念，透過香港傷青、香港復康聯會、及心光學校邀請了約80名不同能力包括視障、聽障和肢體殘障的跑手參加。今屆參加者可首度跑入全球首個及最大型的魔雪奇緣主題園區「魔雪奇緣世界」，體驗冰雪魔法以及阿德爾居民的熱情。

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香港迪士尼跑2024｜老師帶視障學生挑戰10公里

活動有年輕視障跑手夥拍領跑員參加，從跑步體驗生涯規劃。來自心光學校中四級、17歲的許名揚（Victor），與學校老師兼領跑員黃栢林（黃老師）首次參加「10K Weekend」便挑戰「Marvel超級英雄10公里跑」。完全失明、只能看到光影的名揚，7歲起跟隨爸爸學習跑步，上年參與隊制越野賽獲全場第6名的佳績。對於今個星期的10公里跑，名揚表示十分興奮，因為自己有幸參與這個年度盛事。

我之前到香港迪士尼都是為玩樂，今次很期待可以在我喜歡的地方做喜歡的運動，一邊聽著樂園音樂，伴隨許多迪士尼朋友的打氣聲，一邊享受跑步。

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陪伴名揚參與挑戰10公里跑的領跑員是心光學校生涯規劃的黃老師，對於是次選擇帶學生參加「10K Weekend」的原因是路線全程以平路為主，更有不少大直路，對視障跑手較為輕鬆和易掌握。另外，他也表示不少學生喜愛迪士尼，希望透過活動，與不同迪士尼角色接觸，學生可以獲取更多滿足感和自信，「我相信這能為他們日後挑戰更多長跑比賽打下強心針」。

香港迪士尼跑2024｜考察全新路段「魔雪奇緣世界」備戰

為了備戰，這對拍擋賽前到訪樂園進⾏實地考察，更特別到今次賽事的全新路段「魔雪奇緣世界」熟習環境。黃老師指，「我需要留意路面情況，包括彎位、斜坡等等。而名揚就可以感受環境的氣氛，特別賽事部分路段有不同的音樂、氣味等都可以協助名揚定位。」除實地考察外，名揚和黃老師會到運動場練10公里跑及進⾏合作性訓練，如溝通發力策略、領跑繩牽引彎路的運用等等。

名揚表示自己的準備工作大致完成，希望當日可以在70分鐘內完成賽事，途中更可以與不同迪士尼人物見面。他發現自己在備賽期間，學習如何訂立可行及具體的目標，更學會堅持。

另外，黃老師補充學生在準備「10K Weekend」時的訓練也是教學之一，培養事前規劃的能⼒，對他們日後人生和生涯發展有莫大幫助。以名揚為例，他在計劃開始之前較為內斂，亦不清楚自己的個人之處。但開始長跑後，名揚對自己的跑步技術予以認同，在校外面試被問及個人之處時亦可驕傲分享自己的長跑經歷。他更會向身邊人主動分享練習或比賽時的所見所聞，整體較之前更加開朗、自信。

香港迪士尼跑2024｜新增「迪士尼跑手造型獎」

香港迪士尼今年新增「迪士尼跑手造型獎」，鼓勵一眾跑手悉心打扮，慶祝珍貴時刻。名揚表示自己喜歡米奇老鼠活潑、樂觀的個性，當日會與黃Sir以米奇老鼠和Marvel 為主題打扮，與其他參加者一起投入歡樂的氣氛。

香港迪士尼會在賽道途中設置水站，現場亦會進行回收，支持環保。比賽當日攜帶號碼布及計時晶片， 穿上一身充滿迪士尼特色的裝束於建議時間到達會場，一齊投入奇妙無比的跑步體驗。

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