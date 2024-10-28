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正能量｜近2千愛心跑者籌逾60萬卡路里換3千碗飯　捐無家者提供營養支援

休閒消費

發布時間： 7 分鐘前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一眾嘉賓主持起步禮，為年度大型慈善跑活動「茶記為食跑2024」揭開序幕。

社企「膳動衡FOODSPORT」主辦的年度大型慈善跑活動「為食跑 HUNGER RUN 2024」於昨日（10月27日）在將軍澳海濱盛大舉行，近2,000名熱愛運動和美食的參賽者聚集一堂，攜手為無家者出一分力，展現了社會的溫暖與力量。

今屆「為食跑」繼續以「茶記為食跑」為主題，充分融合香港獨特的茶餐廳文化和美食特色，讓參賽者在運動的同時，深入感受地道飲食文化，並積極參與慈善。參賽者們在晴朗的天氣下雖出發，但亦無損熱情，沿著將軍澳將藍跨灣大橋的壯麗景色奔跑，朝著終點進發，並於終點享用茶記美食。

活動花絮(3)年度大型慈善跑活動「茶記為食跑2024」。

活動現場設置了多個打卡位，參賽者不僅能欣賞美麗的海景，完成賽事後還能邊吃邊玩，實現了「跑得開心、捐得開心、食得更開心」的理念，讓每位參賽者在享受運動的同時，體驗到香港飲食文化的獨特魅力，更達到慈善的目標，使活動充滿意義與價值，全方位體驗運動、飲食文化及慈善的樂趣！

「全場最扮嘢團隊獎」花落Almost Y2K隊，創意十足，主題完美契合。

茶記為食跑2024賽事分為10公里（個人及4人團隊）、3公里（個人及親子）、1公里（兒童）及開心跑（非競賽組別），吸引近2,000名愛心跑者共襄盛舉，傳遞愛心。今年的受益機構包括以大角咀為基地的「同路舍 ImpactHK」及膳動衡基金，主辦機構希望透過參加者在活動中消耗的卡路里轉化為等值的食糧，將其捐贈給受惠機構，以支持無家可歸者，提供營養豐富的餐點。參加者共籌得601,849卡路里，轉化超過3,000碗飯，援助有需要的人士。

活動花絮(1)年度大型慈善跑活動「茶記為食跑2024」。

「同路舍 ImpactHK」創辦人Jeff Rotmeyer自2014年以來致力於為無家者提供溫飽，逐漸集結力量，致力於解決無家可歸的問題。活動除了卡路里（食物）捐贈之外，收益（包括賽事報名費）在扣除籌辦成本及食物捐贈後，剩餘款項將撥作支持「膳動衡基金」的 《食物援助計劃》 及 《社區運動發展計劃》，進一步支援社區工作及紓緩飢餓問題。

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