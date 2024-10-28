海皇粥店｜當初公布$10任食白粥油器被批欠誠意　今日放題首日卻大排長龍

▲ $10放題引大批食客，海皇粥店門外大排長龍。

早前，海皇粥店推出10元放題成網上熱話，當時不少網民批評海皇粥店放題只限任食白粥、豆漿同油器欠誠意。不過「口裡說不，身體最誠實」今日放題首日，海皇粥店門外大排長龍。

Facebook「香港有人say」賬號上傳一張圖片，指今日（10月28日）上午9時，一間海皇粥店門口已有大批食客開始排隊，等待用餐。

另外，據海皇粥店官方facebook賬號上載影片可見，門市外大排長龍，店內幾乎滿座，十分熱鬧。

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▲ 上午9時，海皇粥店門口已有至少29人正在等候用餐。（取自Facebook「香港有人say」賬號）

▲ 食客以老年人居多。（取自海皇粥店Facebook帳號）

▲ 職員為食客戴上手環做標記。（取自海皇粥店Facebook帳號）

▲ 店內亦十分熱鬧，但出現搶食情況。（取自海皇粥店Facebook帳號）

海皇粥店｜店外9時已排長龍

據上傳圖片及描述，今日上午9時，海皇粥店灣仔分店門外已有至少有29人正在排隊，等候食10元全自助放題，從畫面來看，食客以老年人居多。據海皇粥店上傳的影片亦可看出，現場的食客眾多，不少人一邊看報紙一邊等位；店內食客正在排隊拿取粥品及點心。

有現場食客在影片下分享，早晨8時15分左右店外就已有二十多人正在等位，9時起開始入場，前20分鐘發生了搶食的情況，「一個人拿一碟拿到成座山咁高」，但表示「粥真係食到有瑤柱唔係淨白粥」，還有人表示隔壁桌追加的炒麵賣相看起來不錯。

海皇粥店｜網民留應兩極

網民稱讚此次10元放題活動，「對基層善事嚟」、「做得好，大家開心」、「粥是每朝的早餐，一碗靚粥是每日動力的來源，如用心製作，使顧客必吃，這次放題便成功」，有人問「真係阿伯吃」，海皇粥店則表示：「都有後生仔啦」。

但也有網民認為「白粥食到口都寡，油器多食唔消化」，認為放題會讓食客吃用過多的粥品及油器「糖尿藥廠表示歡迎」、「好快多咗一堆糖尿病新Case」，需要適量。

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