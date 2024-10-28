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搶人才｜議員關注人才影響本地就業　孫玉菡︰高收入人才為本港開拓新職位

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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勞工及福利局局長孫玉菡。（立法會影片截圖）

政府近年積極搶人才，有立法會議員關注輸入大量人才影響本地就業。勞工及福利局局長孫玉菡稱，高才通的A類人士，即高收入人士，不少人來港後會創業，為本港創造新職位。

勞工界議員周小松今日在立法會人力事務委員會會議上，提到近年不少行業出現結業或欠薪，但政府仍繼續大規模輸入人才，擔心影響本人就業，又質疑是否對香港「多多益善」；工聯會議員陸頌雄亦關注香港是否有足夠中高層職位吸納有關人才，「因為有人擔心他們來到，會唔會搵工都唔係咁積極呀，你無理由諗住搞個『求職旅遊經濟』，政府唔係有個咁有趣的諗法啩？」

孫玉菡表示據統計，「高才通」已為本港帶來340億元直接經濟貢獻，等同1.2%本地生產總值，本港失業率保持在約3%，代表勞工市場仍然有欠缺。孫玉菡又指，經「高才通」來港的高收入人才中，當中四分一會選擇創業，不單不會「搶飯碗」，反而會為本港開拓新職位。

繼續加強本地技工培訓保障就業

施政報告提出在現有的「一般就業政策」及「輸入內地人才」計劃下，新增渠道吸納技術工種專才。孫玉菡指，按人力數據推算，本港技工會出現約6萬人短缺，現有經「補充勞工優化計劃」來港的工人不會取得居留權，難以長期填補缺口，施政報告提出的輸入指定技術專才，必須是35歲以下，亦設有配額，同時會繼續加強本地技工培訓，保障本地工人就業。

另外，選委界議員尚海龍關注，對比申請宗數，每年最少5萬人才續簽的比例較低，關注政府是否無信心在計劃下讓人才留港。選委界議員江玉歡則擔心來港人才能否找到心儀工作。

續簽指標較過去增加四成

孫玉菡表示不少輸入人才來港只純粹工作，亦有部分如優才或高才，留港意慾較強，強調政府所訂的指標比過去增加4成，反映政府有信心人才會續簽，局方會努力達致有關指標。

孫玉菡亦強調，政府並非要留住每名高才通，直言「人才來港要主動適應」、「香港唔可能去湊佢」，只是提供機遇、協助讓他們留港發展。

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