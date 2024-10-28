國泰航空｜香港往返沙特利雅得直航復辦　國泰：每周3班倘反應理想再加密

▲ 國泰航空復辦香港往返沙特利雅得直航。

【國泰 /沙特阿拉伯 / 利雅得】國泰航空復辦往返香港與沙特阿拉伯首都利雅得的直航航班，首班客運航班CX647今日（28日）下午4時25分啟航，料當地時間約晚上9時35分抵達。

國泰過去曾營辦香港往返利雅得的直航航班，惟2017年3月起停辦。國泰事隔7年，今起復辦航線，每周提供3班直航航班（逢周一、四、六），由空中巴士A350-900客機營運，為全港唯一往返利雅得的直航航班，亦是國泰集團第27條覆蓋一帶一路國家或地區的航線。

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國泰集團主席賀以禮指，國泰致力把香港打造成全球最佳的國際航空樞紐，把港人連繫至世上最精彩的城市，而利雅得無疑是最令人興奮的城市之一，期待透過直航航班，助兩地創造越來越多貿易和文化交流機會。

他又指，香港國際機場三跑系統即將投入使用，國泰渴望迎接香港航空業的新機遇，會繼續增加更多航點和航班，目標明年客運航點覆蓋全球100個目的地，並已訂購逾100架飛機。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩說，國泰作為香港基地航空公司，一直致力擴展飛行網絡，增加人流、物流、文化貿易交流外，提升香港作為國際樞紐地位。

她續說，利雅得直航航班未來兩三個月的機位預訂量一直增加，很多東南亞旅客經香港前往當地，亦有利雅得旅客來港旅遊，或經香港前往日本，形容市場反應正面、令人鼓舞。

她又解釋當年停辦航線是因時機未成熟，但經市場研究後，認為隨著近年資金流向及觀光客需求改變，現正值重推航線的好時機，未來會密切留意需求，若反應理想，會再加密班次。

至於會否擔心中東地緣政治局勢緊張，她形容已進行緊密的安全評估，決定重啟航線是對當地投下信心一票。

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記者：梁薾心