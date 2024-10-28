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沙特直航｜香港往返沙特利雅得直航復辦　國泰：每周3班倘反應理想再加密

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 5 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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國泰航空復辦香港往返沙特利雅得直航。

【國泰 /沙特阿拉伯 / 利雅得】國泰航空復辦往返香港與沙特阿拉伯首都利雅得的直航航班，每周提供3班機。首班機CX647今日（28日）下午4時25分啟航，料當地時間約晚上9時35分抵達。國泰表示，市場反應令人鼓舞，會密切留意需求，或再加密班次。

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國泰過去曾營辦香港往返利雅得的直航航班，惟2017年3月起停辦。國泰事隔7年，今起復辦航綫，每周提供3班直航航班（逢周一、四、六），由空中巴士A350-900客機營運，航程約10小時，為全港唯一往返利雅得的直航航班，亦是國泰集團第27條覆蓋一帶一路國家或地區的航綫。

國泰集團主席賀以禮指，國泰致力把香港打造成全球最佳的國際航空樞紐，把港人連繫至世上最精采的城市，而利雅得無疑是最令人興奮的城市之一，期待透過直航航班，助兩地創造愈來愈多貿易和文化交流機會。

他又指，香港國際機場三跑系統即將投入使用，國泰渴望迎接香港航空業的新機遇，會繼續增加更多航點和航班，目標明年客運航點覆蓋全球100個目的地，並已訂購逾100架飛機。

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國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩則指，利雅得直航航班未來兩三個月的機位預訂量一直增加，很多東南亞旅客經香港前往當地，亦有利雅得旅客來港旅遊，或經香港前往日本，形容市場反應正面、令人鼓舞。

她又解釋當年停辦航綫是因時機未成熟，但經過市場研究，認為近年資金流向及觀光客需求改變，現正值重推航綫的好時機，未來會密切留意需求，若反應理想，會再加密班次。至於會否擔心中東地緣政治局勢緊張，她形容已進行安全評估，決定重啟航線是對當地投下信心一票。

乘客：有直航更方便做生意

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香港-中東經貿協會行業委員會主席、王子食品集團創辦人曾偉為首航乘客之一，他說食品廠產品獲清真認證，將參與當地清真食品博覽，推薦香港的調味醬。留在都利雅兩日後會轉到杜拜，繼續尋找商機。

從事服裝生意的陳先生說，有直航更方便前往當地做生意，「直航約10小時便到達，轉機起碼要20多小時，比較辛苦。」他又說中東國家較富裕，購物較爽手，比東南亞市場好，「佢哋從來都唔講價，（產品）應該幾好營銷」，認為港人要多去當地發展。

從事環保及國際貿易的張小姐則說，今次是首次前往利雅得，感到很興奮，形容直航可節省很多時間，加上政府就加強與中東地區合作進行很多宣傳，故想到當地尋找機遇。

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記者：梁薾心

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