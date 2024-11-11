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眼睛健康｜手機轉深色介面更護眼？　眼科醫生拆解真相：恐致2大傷害

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【手機／護眼／眼睛健康／視力】電子產品使用過度，恐對視力造成嚴重影響。不少人認為手機深色介面可有助保護眼睛，但有眼科醫生指出，深色介面會使眼睛瞳孔放大，令更多光線進入眼睛，反會增加眼睛負荷，嚴重更會出現暈眩感。

最新影片：

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眼睛健康｜長期用深色介面恐致2大傷害

台灣三軍總醫院眼科主任呂大文醫生指出，不少人覺得手機「深色模式」顏色較不刺眼、比較不傷眼睛，事實上手機介面變深色、亮度降低，瞳孔需要放大讓更多光線進入，反而增加了眼睛的負荷量，長期下來眼周肌肉組織會呈現緊張；手機背景變暗時瞳孔放大，惟瀏覽手機時去到淺色畫面或轉換到明亮環境時，瞳孔會立即縮小，當瞳孔不斷放大縮小，便有機會造成偏頭痛或是頭痛，年紀較大的長輩，或本身具有交感神經失常問題的患者，亦有可能出現暈眩感。

眼睛健康｜工程師電腦介面轉黑色底 眼睛頻腫脹1改變即康復

他引用病述過往病例，指一名工程師平時經常將網頁調成黑色底編寫程式，後來覺得眼睛出現腫脹，求醫卻未有發現任何青光眼等疾病，後來他將模式改為「白色底」後，不適症狀便逐漸消失。

眼睛健康｜醫生教2方法助減輕眼睛負荷

呂醫生解解釋指，經常凝視深色畫面，看久了突然轉回自然光，大腦需要調節，此時便可能也會引發暈眩，而過度使用眼睛可致「眼肩頸症候群」，假如加上老花眼問題，眼眶周邊的眼輪匝肌就會更加緊繃，因此建議大家避免長時間看著熒幕，並且將介面轉換成灰底或是白底等自然色更佳。

眼睛健康｜5大護眼關鍵

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈，過去曾於當地健康節目「小宇宙大爆發」分享5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：

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眼睛健康｜用電子產品3大貼士

台灣眼科醫生洪啟庭早前曾建議最好循從以下3點使用電子產品，好好保護眼睛：

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資料來源：小宇宙大爆發

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