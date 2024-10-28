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青年宿舍｜「YOT Hub」月租4500元起今起接受申請　設「國情認識」等活動 【附門檻及房間情況】

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發布時間： 1 小時前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(梁偉榮攝)

「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下第5個項目「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」獲批。項目由仁愛堂有限公司與富豪酒店集團合作推出、位於九龍城的富豪東方酒店改建，設80個房間，可提供最多160個宿位，每個宿位4500元起。項目今日起接受申請，12月1日正式入住。

「YOT Hub」共提供80個二人房間，宿位月租平均4500至4650元，實際租金按房間大小及景觀調整，設有24小時開放健身室、共享空間等設施。申請者須為18至31歲在職青年，並符合收入及資產上限等要求。單人申請，即1人床位2人共居單位，月入不可超過2.8萬元，總資產淨值不可超過39.8萬元；雙人申請，即2人共居單位，月入不可超過5.6萬元，總資產淨值上限為79.6萬元。

項目除了支援青年的住宿需要，亦會讓青年人透過每年參與200小時的多元化「Stay Fun」系列活動，包括培訓課程、交流活動、實習計劃、職涯發展等，為青年人提供不同面向的個人成長和增值等支援服務。項目亦鼓勵青年人服務社區，組織青年服務隊，及邀請青年人共同策劃社區活動，為社區提供不同類型的義工服務，讓青年人盡展才能，貢獻社會，從而建立對社會的歸屬感和責任感。

需「國情認識」  參觀駐港解放軍總部

據青年宿舍官網介紹，其中一項主題活動為「國情認識活動」，包括安排青少年透過「參觀駐港解放軍總部／軍營」及「中國傳統藝術文化體驗工作坊」認識國情。仁愛堂董事局主席鄭偉康表示，有關活動的詳情將陸續出爐，惟與「國情認識」有關的活動「必定會搞」，交流團則以大灣區地點為主 。

義工服務方面，鄭偉康透露，未來啟德體育園或需要大量義工，將與九龍城民政處緊密聯繫，如有需要會動員宿生幫忙進行演練。他強調，所有活動及義工服務均是自願參與性質，200小時只是指引，如個別宿生未能達標，會向他們了解情況，有機會影響合約完結後續租的機會。

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