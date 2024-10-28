爺孫戀︱細31年嫩妻剖腹產女　73歲名導再做爸爸陪產累極入睡　

▲ 73歲的張紀中再做爸爸。

【爺孫戀/張紀中/高齡產婦】73歲內地名導及演員張紀中與年輕31年的助理杜星霖爆出「爺孫戀」，婚後積極造人，已育有1對子女的他們，日前再誕下細女，連同杜星霖外籍男友生的兒子，組成一家六口。不過張紀中始終是高齡爸爸，在醫院陪產時累極入睡。

最新影片:

爺孫戀︱第三度結婚 大仔非親生

張紀中已經第三度結婚，雖然混血大仔並非張紀中親生，但他視如己出。10月中細女出世，張紀中更是全程在醫院守候，日前便有網民見到張紀中照顧妻女時累倒，在病房內的陪伴床躺下休息。張紀中的嫩妻杜星霖在社交網上載影片，分享獲老公張紀中呵護的過程：

親愛的七龍珠小女兒，爸爸媽媽覺得這個世界很美好，所以才把你帶到這個世上，希望你也能感受同樣的美好，做個美好的人，為這個世界增添美好#記錄幸福時刻#家庭#新生兒。

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爺孫戀︱獲嫩妻讚好老公

影片中，見到已經73歲的張紀中落手落腳幫忙為太太轉身，測試奶溫外，更會推著BB車去餵奶和用心跟陪月員學習餵奶的方法，所以杜星霖都大讚老公:

生產之後下床走路變得很難，只能借助外力挪動，流不完的虛汗，幸好身邊有你，送我喜歡的書法，督促我不要玩手機，即使很困也在床邊陪我，一直等我睡著。

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爺孫戀︱杜星霖剖腹誕女

杜星霖之後再上載新片，全程紀錄入院、陣痛與生產的經過，除分享剖腹經歷外，又對自己不能順產，最終要剖腹誕女，導演肚皮留有長疤痕，坦言：「越看越委屈，越看越心痛」。

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