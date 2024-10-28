  • 26°C
香港時間：20241028日 (一) 19:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

共創明「Teen」校友會舉辦「明『Teen』當入樽3V3籃球友誼賽」 為年青人搭建展現體育才華的舞台 全方位推動青年發展

特約

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

共創明「Teen」校友會、共創明「Teen」計劃、「明星籃球隊HERO」、「香港城市大學籃球隊」及一眾嘉賓大合照。

東華三院一直「扶幼導青」，致力培育青年人的成長和發展為己任，於2022年起 擔任共創明「Teen」校友會（校友會）的統籌機構，為共創明「Teen」計劃（計劃）畢業學員提供一個持續成長的平台，讓畢業學員繼續參加不同類型的活動，以擴闊他們的社交網絡和視野及延續計劃的成效，更向師弟妹分享經驗，將來更希望他們能擔任計劃的友師。

共創明「Teen」校友會於2024年10月27日假東華三院東蒲胡李名靜體育館，成功舉辦「明『Teen』當入樽‧3V3籃球友誼賽」。活動除了共創明「Teen」校友會派出10隊青年籃球隊參與外，共創明「Teen」計劃（第二期）的學弟學妹亦透過6間地區營辦機構派出代表隊參與，兩個計劃的校友和學員一共組成16隊代表隊，透過比賽互相交流，更展現卓越的籃球技巧和團隊合作精神，充分體現了校友會和計劃培育青少年的全人發展目標。

共創明「Teen」校友會與共創明「Teen」計劃一共16隊代表隊專注投入比賽，為所屬隊伍爭取勝利，展現卓越的籃球技巧和團隊合作精神。

活動當日，「明星籃球隊HERO」及應屆大專盃冠軍「香港城市大學籃球隊」蒞臨    擔任慈善表演賽嘉賓，社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠女士更撥冗到場一同為校友會和計劃學員打打氣。「明星籃球隊HERO」一共派出7名隊員支持活動，包括陳偉洪、潘永鋒、周志文、孔德賢、LUM、徐文浩和劉頌鵬，期望各位青年人都能夠發揮潛能，努力成就夢想，未來幫助他人，成為真正的「HERO(英雄)」。兩支隊伍的表演賽帶動了現場觀眾的熱烈反應，氣氛高漲，青年人更有機會與專業籃球員和明星隊隊員同場較量，為整個活動增添色彩。

是次籃球友誼賽的冠軍隊伍「共創明『Teen』計劃」地區營辦機構—香港青少年服務處與頒獎嘉賓社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠女士（右六）合照，一同慶祝他們在賽事中的出色表現，體現了團隊合作努力的成果。

東華三院作為校友會的籌辦機構，透過舉辦是次籃球友誼賽，為青年們提供展現 體育才華的機會，亦訓練他們在團隊中的合作和領導能力，更促進了共創明「Teen」校友會和共創明「Teen」計劃（第二期）的青年人薪火相傳，鼓勵第二屆計劃學員畢業後加入校友會，繼續參與多元化活動，開闊眼界，加強自信，建立正向人生觀，為自己未來定下目標，力爭上游。

共創明「Teen」校友會

共創明「Teen」校友會於2023年11月成立，致力為共創明「Teen」計劃的畢業學員提供一個全面的學習平台。作為校友事務統籌機構，東華三院一直透過各種活動、交流項目及實習計劃等培訓校友，在不同範疇上支持他們，建立正向的人生觀，探索未來發展的可能性。

社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠女士（左五）與「香港城市大學籃球隊」合照，並感謝他們出席慈善表演賽支持是次活動，他們的參與為活動增添了專業籃球的元素，鼓勵青年人努力向上。

社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠女士（右六）與「明星籃球隊HERO」合照，感謝他們出席慈善表演賽支持是次活動，他們的參與能夠鼓勵青年人發揮潛能，努力成就夢想，未來幫助他人，成為真正的「HERO(英雄)」。

東華三院自1870年成立以來，一直秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，時至今日，已發展成為全港歷史最悠久及規模最大的慈善服務機構。在過去逾百五年，東華三院在醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務方面均有長足發展，迎合社會需求，為市民提供收費低廉或免費的優質服務。現時  東華三院共有380個服務單位，包括5間醫院、37個中西醫療衞生服務單位及1個社區藥房、60個教育服務單位、246個安老、青少年及家庭、復康及社會企業/創新的社會服務單位，3個過渡性房屋計劃、1個地理空間實驗室(營運伙伴)、1個回收便利點、兩個肩負守護和保育本地歷史文化重任的服務單位，分別為東華三院文物館和東華三院何超蕸檔案及文物中心，以及24個提供殯葬及廟祀服務的公共服務單位。

（特約）

最高瀏覽

網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
東張西望丨「何伯2.0」老翁太太離世急帶年輕小三入門　性格大變逼親女「7街瞓」
東張西望丨「何伯2.0」老翁太太離世急帶年輕小三入門　性格大變逼親女「7街瞓」