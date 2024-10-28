共創明「Teen」校友會舉辦「明『Teen』當入樽3V3籃球友誼賽」 為年青人搭建展現體育才華的舞台 全方位推動青年發展

▲ 共創明「Teen」校友會、共創明「Teen」計劃、「明星籃球隊HERO」、「香港城市大學籃球隊」及一眾嘉賓大合照。

東華三院一直「扶幼導青」，致力培育青年人的成長和發展為己任，於2022年起 擔任共創明「Teen」校友會（校友會）的統籌機構，為共創明「Teen」計劃（計劃）畢業學員提供一個持續成長的平台，讓畢業學員繼續參加不同類型的活動，以擴闊他們的社交網絡和視野及延續計劃的成效，更向師弟妹分享經驗，將來更希望他們能擔任計劃的友師。

共創明「Teen」校友會於2024年10月27日假東華三院東蒲胡李名靜體育館，成功舉辦「明『Teen』當入樽‧3V3籃球友誼賽」。活動除了共創明「Teen」校友會派出10隊青年籃球隊參與外，共創明「Teen」計劃（第二期）的學弟學妹亦透過6間地區營辦機構派出代表隊參與，兩個計劃的校友和學員一共組成16隊代表隊，透過比賽互相交流，更展現卓越的籃球技巧和團隊合作精神，充分體現了校友會和計劃培育青少年的全人發展目標。

▲ 共創明「Teen」校友會與共創明「Teen」計劃一共16隊代表隊專注投入比賽，為所屬隊伍爭取勝利，展現卓越的籃球技巧和團隊合作精神。

活動當日，「明星籃球隊HERO」及應屆大專盃冠軍「香港城市大學籃球隊」蒞臨 擔任慈善表演賽嘉賓，社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠女士更撥冗到場一同為校友會和計劃學員打打氣。「明星籃球隊HERO」一共派出7名隊員支持活動，包括陳偉洪、潘永鋒、周志文、孔德賢、LUM、徐文浩和劉頌鵬，期望各位青年人都能夠發揮潛能，努力成就夢想，未來幫助他人，成為真正的「HERO(英雄)」。兩支隊伍的表演賽帶動了現場觀眾的熱烈反應，氣氛高漲，青年人更有機會與專業籃球員和明星隊隊員同場較量，為整個活動增添色彩。

▲ 是次籃球友誼賽的冠軍隊伍「共創明『Teen』計劃」地區營辦機構—香港青少年服務處與頒獎嘉賓社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠女士（右六）合照，一同慶祝他們在賽事中的出色表現，體現了團隊合作努力的成果。

東華三院作為校友會的籌辦機構，透過舉辦是次籃球友誼賽，為青年們提供展現 體育才華的機會，亦訓練他們在團隊中的合作和領導能力，更促進了共創明「Teen」校友會和共創明「Teen」計劃（第二期）的青年人薪火相傳，鼓勵第二屆計劃學員畢業後加入校友會，繼續參與多元化活動，開闊眼界，加強自信，建立正向人生觀，為自己未來定下目標，力爭上游。

共創明「Teen」校友會

共創明「Teen」校友會於2023年11月成立，致力為共創明「Teen」計劃的畢業學員提供一個全面的學習平台。作為校友事務統籌機構，東華三院一直透過各種活動、交流項目及實習計劃等培訓校友，在不同範疇上支持他們，建立正向的人生觀，探索未來發展的可能性。

▲ 社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠女士（左五）與「香港城市大學籃球隊」合照，並感謝他們出席慈善表演賽支持是次活動，他們的參與為活動增添了專業籃球的元素，鼓勵青年人努力向上。

▲ 社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠女士（右六）與「明星籃球隊HERO」合照，感謝他們出席慈善表演賽支持是次活動，他們的參與能夠鼓勵青年人發揮潛能，努力成就夢想，未來幫助他人，成為真正的「HERO(英雄)」。

東華三院自1870年成立以來，一直秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，時至今日，已發展成為全港歷史最悠久及規模最大的慈善服務機構。在過去逾百五年，東華三院在醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務方面均有長足發展，迎合社會需求，為市民提供收費低廉或免費的優質服務。現時 東華三院共有380個服務單位，包括5間醫院、37個中西醫療衞生服務單位及1個社區藥房、60個教育服務單位、246個安老、青少年及家庭、復康及社會企業/創新的社會服務單位，3個過渡性房屋計劃、1個地理空間實驗室(營運伙伴)、1個回收便利點、兩個肩負守護和保育本地歷史文化重任的服務單位，分別為東華三院文物館和東華三院何超蕸檔案及文物中心，以及24個提供殯葬及廟祀服務的公共服務單位。

（特約）