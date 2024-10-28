著數優惠｜戶戶送9歲生日露天野餐派對 啟德Airside派人氣美食及免費禮品【附派美食時間表】
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 50 分鐘前
【戶戶送優惠/Deliveroo優惠】為慶祝戶戶送9歲生日，11月8日（星期五）至11月10日（星期日） 會於寵物友善的啟德Airside露天廣場，舉行首個露天野餐生日派對，大派人氣美食，大家Mark定日子，與毛孩享溫馨周末。
呢個露天野餐生日派對，小編覺得有三大活動亮點，是大家絕對不能錯過的：
戶戶送生日派對3大活動
1. 與10間人氣餐廳合作，包括Pici、Goobne Chicken、天仁茗茶、甜記餃子，在派對現場大派免費精緻美食，一次過品嘗提供薈萃了中、韓、台、意等各地精選人氣品項。
2. 聯手各大品牌為大家預備了豐富禮品，免費送俾大家！更為大家準備限量版野餐手提袋及精美購物袋，一次過將禮物拎晒番屋企！
3. 寵物專區，等主人帶同毛孩一同到派對現場，換領個人化皮革寵物便袋收納袋。
講開是次參與活動的品牌，真係相當多，當中包括： 戶戶超市有售的Driscoll's、Fever Tree、Masion Perrier、偉圖、Orion、樂淇、都樂食品公司，百佳超級市場、馬莎、永旺百貨、屈臣氏、Feather & Bone、寵寵線、Goobne Chicken、Pici、甜記餃子、那個NAGE、堅信號上海生煎皇、樂天王朝、地茂館甜品、天仁茗茶、PizzaExpress 和 Cinnabon，種類由各地特色美食到各式各類的生活百貨和寵物用品，與大家過好每一個有温度的日常。
戶戶送大派美食時間表
|2024年11月8日（星期五）
|下午4時至下午6時
那個（NAGE）
一條蜜蒜味台灣腸
無乳糖伯爵奶茶
|下午6時至晚上8時
Pici
兩粒秘製肉丸配芝士及兩塊麵包
|2024年11月9日（星期六）
|中午12時至下午2時
甜記餃子
兩隻韭菜豬肉餃子
一隻杏鮑菇雞肉餃子
一隻南瓜雞肉餃子
|下午2時至下午4時
樂天王朝
上海媽媽烤麩
或一粒擂沙湯圓
|下午4時至下午6時
天仁茗茶
珍珠奶茶
或919深焙茶王
或蜂蜜綠茶
或913古早味冬瓜茶
|下午6時至晚上8時
堅信號上海生煎皇
兩隻生煎包
或青瓜烏梅梳打
|2024年11月10日（星期日）
|中午12時至下午2時
Cinnabon 一個迷你玉桂卷
|下午2時至下午4時
地茂館甜品
一件椰汁紅豆馬豆糕
|下午4時至下午6時
PizzaExpress
八粒焗麵包球配蒜蓉牛油
|下午6時至晚上8時
Goobne Chicken
一件果味醬油蒜香烤雞 (無骨)
一件甜辣烤雞 (無骨)
兩件韓式雞蛋卷
派對現場除了提供野餐場地及設施供大家享用各種精緻美食外，生日派對又豈少得豐富生日禮物？戶戶送將聯手各大品牌為大家預備豐富禮物，二人同行，即可換領*！當中包括法包、火腿、莫薩里拉芝士、各式飲品、小食、消毒用品，以及寵物食品，讓你與摯愛和毛孩可以輕鬆參與我們為大家精心預備的野餐派對。禮品數量有限，換完即止！
戶戶送精選產品包括：
|參與的生活百貨品牌
|精選產品
|Driscoll’s / 樂淇 / 都樂食品公司 @戶戶超市(由分銷商晟滙集團有限公司提供)
|新鮮水果
|Orion @戶戶超市 (由分銷商METABEV 提供)
|沖繩櫻花啤酒 350毫升 乙罐
|Fever Tree / Maison Perrier / 偉圖 @戶戶超市 (由分銷商METABEV 提供)
|Fever Tree 薑味汽水 200毫升／ Fever Tree 粉紅西柚 200毫升 ／
|百佳超級市場
1.卡樂B 栗一燒 生薑豚肉燒味 63G 兩包
2.利休茶作 烏龍茶 550ML 兩支
|Feather & Bone
1.法包 乙條
2.火腿 100克 乙包
3.莫薩里拉芝士片 160克 乙包
|屈臣氏
|屈臣氏抗菌潔淨濕紙巾 乙包
|寵寵線
|Natural Kitty 100% 鮮甜鮪魚沙甸魚魚湯貓罐頭 (80G) 乙個／Natural Kitty 100% 鮮甜鮪魚雞肉魚湯貓罐頭 (80G) 乙個／NPO無穀物有機雞肉狗糧(100G) 乙個
|除以上精選產品以外，禮品包更將包括由馬莎送出的神秘產品，各位萬勿錯過。
（*各個禮物包的產品組合均有所不同，現場將隨機送出，換完即止）
同時，戶戶送深知寵物是許多家庭的重要一員，因此特別為毛孩們安排了貼心的驚喜！戶戶送將於11月9日至10日於派對現場特設寵物專區，各位主人只需完成簡單指定步驟*，就能免費獲贈精美皮革寵物便袋收納袋，屆時更會有專人即席在便袋包上熨上毛孩的名字，為愛寵製作獨一無二的便袋收納袋。數量有限，先到先得，送完即止。
- 戶戶送新用戶只需安裝戶戶送應用程式並輸入優惠碼，即可免費換領戶戶送限量版野餐手提袋1個和精選美食1份。
- 戶戶送現有用戶只需追蹤戶戶送社交媒體專頁，即可免費換領戶戶送限量版野餐手提袋1個及精選美食1份。
- 戶戶送Plus會員則只需展示會員界面，即可獲得戶戶送限量版精美購物袋1個和精選美食1份。
活動詳情：
日期：2024年11月8日至10日
時間：
2024年11月8日：下午4時至晚上8時
2024年11月9日及10日：中午12時至晚上8時
地點：
AIRSIDE啟德商場露天廣場
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