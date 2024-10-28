著數優惠｜戶戶送9歲生日露天野餐派對　啟德Airside派人氣美食及免費禮品【附派美食時間表】

【戶戶送優惠/Deliveroo優惠】為慶祝戶戶送9歲生日，11月8日（星期五）至11月10日（星期日） 會於寵物友善的啟德Airside露天廣場，舉行首個露天野餐生日派對，大派人氣美食，大家Mark定日子，與毛孩享溫馨周末。

呢個露天野餐生日派對，小編覺得有三大活動亮點，是大家絕對不能錯過的：

戶戶送生日派對3大活動

1. 與10間人氣餐廳合作，包括Pici、Goobne Chicken、天仁茗茶、甜記餃子，在派對現場大派免費精緻美食，一次過品嘗提供薈萃了中、韓、台、意等各地精選人氣品項。

2. 聯手各大品牌為大家預備了豐富禮品，免費送俾大家！更為大家準備限量版野餐手提袋及精美購物袋，一次過將禮物拎晒番屋企！

3. 寵物專區，等主人帶同毛孩一同到派對現場，換領個人化皮革寵物便袋收納袋。

講開是次參與活動的品牌，真係相當多，當中包括： 戶戶超市有售的Driscoll's、Fever Tree、Masion Perrier、偉圖、Orion、樂淇、都樂食品公司，百佳超級市場、馬莎、永旺百貨、屈臣氏、Feather & Bone、寵寵線、Goobne Chicken、Pici、甜記餃子、那個NAGE、堅信號上海生煎皇、樂天王朝、地茂館甜品、天仁茗茶、PizzaExpress 和 Cinnabon，種類由各地特色美食到各式各類的生活百貨和寵物用品，與大家過好每一個有温度的日常。

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戶戶送大派美食時間表

2024年11月8日（星期五） 下午4時至下午6時

那個（NAGE）

一條蜜蒜味台灣腸

無乳糖伯爵奶茶 下午6時至晚上8時

Pici

兩粒秘製肉丸配芝士及兩塊麵包 2024年11月9日（星期六） 中午12時至下午2時

甜記餃子

兩隻韭菜豬肉餃子

一隻杏鮑菇雞肉餃子

一隻南瓜雞肉餃子 下午2時至下午4時

樂天王朝

上海媽媽烤麩

或一粒擂沙湯圓 下午4時至下午6時

天仁茗茶

珍珠奶茶

或919深焙茶王

或蜂蜜綠茶

或913古早味冬瓜茶 下午6時至晚上8時

堅信號上海生煎皇

兩隻生煎包

或青瓜烏梅梳打 2024年11月10日（星期日） 中午12時至下午2時

Cinnabon 一個迷你玉桂卷 下午2時至下午4時

地茂館甜品

一件椰汁紅豆馬豆糕 下午4時至下午6時

PizzaExpress

八粒焗麵包球配蒜蓉牛油 下午6時至晚上8時

Goobne Chicken

一件果味醬油蒜香烤雞 (無骨)

一件甜辣烤雞 (無骨)

兩件韓式雞蛋卷

派對現場除了提供野餐場地及設施供大家享用各種精緻美食外，生日派對又豈少得豐富生日禮物？戶戶送將聯手各大品牌為大家預備豐富禮物，二人同行，即可換領*！當中包括法包、火腿、莫薩里拉芝士、各式飲品、小食、消毒用品，以及寵物食品，讓你與摯愛和毛孩可以輕鬆參與我們為大家精心預備的野餐派對。禮品數量有限，換完即止！

戶戶送精選產品包括：

參與的生活百貨品牌 精選產品 Driscoll’s / 樂淇 / 都樂食品公司 @戶戶超市(由分銷商晟滙集團有限公司提供) 新鮮水果 Orion @戶戶超市 (由分銷商METABEV 提供) 沖繩櫻花啤酒 350毫升 乙罐 Fever Tree / Maison Perrier / 偉圖 @戶戶超市 (由分銷商METABEV 提供) Fever Tree 薑味汽水 200毫升／ Fever Tree 粉紅西柚 200毫升 ／ 百佳超級市場 1.卡樂B 栗一燒 生薑豚肉燒味 63G 兩包 2.利休茶作 烏龍茶 550ML 兩支 Feather & Bone 1.法包 乙條 2.火腿 100克 乙包 3.莫薩里拉芝士片 160克 乙包 屈臣氏 屈臣氏抗菌潔淨濕紙巾 乙包 寵寵線 Natural Kitty 100% 鮮甜鮪魚沙甸魚魚湯貓罐頭 (80G) 乙個／Natural Kitty 100% 鮮甜鮪魚雞肉魚湯貓罐頭 (80G) 乙個／NPO無穀物有機雞肉狗糧(100G) 乙個 除以上精選產品以外，禮品包更將包括由馬莎送出的神秘產品，各位萬勿錯過。

（*各個禮物包的產品組合均有所不同，現場將隨機送出，換完即止）

同時，戶戶送深知寵物是許多家庭的重要一員，因此特別為毛孩們安排了貼心的驚喜！戶戶送將於11月9日至10日於派對現場特設寵物專區，各位主人只需完成簡單指定步驟*，就能免費獲贈精美皮革寵物便袋收納袋，屆時更會有專人即席在便袋包上熨上毛孩的名字，為愛寵製作獨一無二的便袋收納袋。數量有限，先到先得，送完即止。

▲ 免費贈送精美皮革寵物便袋收納袋

戶戶送新用戶只需安裝戶戶送應用程式並輸入優惠碼，即可免費換領戶戶送限量版野餐手提袋1個和精選美食1份。

戶戶送現有用戶只需追蹤戶戶送社交媒體專頁，即可免費換領戶戶送限量版野餐手提袋1個及精選美食1份。

戶戶送Plus會員則只需展示會員界面，即可獲得戶戶送限量版精美購物袋1個和精選美食1份。

活動詳情：

日期：2024年11月8日至10日

時間：

2024年11月8日：下午4時至晚上8時

2024年11月9日及10日：中午12時至晚上8時

地點：

AIRSIDE啟德商場露天廣場

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