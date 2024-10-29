禍從眼入｜女子海灘游水染寄生蟲右眼失明　醫生：做錯1步惹禍【附佩戴隱形眼鏡7大注意事項】

【隱形眼鏡／游水/感染／失明／寄生蟲】戴隱形眼鏡要注意衛生！美國一名女子因為佩戴隱形眼鏡下海游泳後，右眼開始劇痛求醫。一開始她以為有異物入眼，導致普通感染。沒想到情況每況愈下，終於發現是寄生蟲入眼，並已造成右眼失明。

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禍從眼入｜戴con下海游水 右眼劇痛以為普通感染

綜合外媒報道，美國一名23歲女Brooklyn McCasland在8月暑假期間，與友人到阿拉巴馬州（Alabama）海灘度假。女事主一直有佩戴隱形眼鏡的習慣，當時下海游泳時未有除下隱形眼鏡。事後，她的右眼開始感覺到疼痛，形容猶如「有玻璃入眼」一樣。當時女事主求醫，醫生一開始診斷只是眼睛入沙，屬於普通感染，滴眼藥水和抗生素就會痊癒。

禍從眼入｜眼球變渾濁 終揭是寄生蟲入眼致失明

豈料，使用醫生處方的抗生素後，情況不但沒有好轉，眼睛更持續疼痛幾星期不消退。更嚴重的是，眼球外層開始變渾濁，且出現白色物。任職咖啡師的女事主當時被逼停工一個半月休養，後來再被轉介到另一個眼科專科醫生做檢查，才找出真正病因源於寄生蟲感染，而且當時寄生蟲已經鑽進眼角膜，導致右眼失明。這種寄生蟲是棘阿米巴原蟲（Acanthamoeba），常見於自來水、海水與湖泊中。尤其是經常佩戴隱形眼鏡的人，越容易感染棘阿米巴原蟲角膜炎。

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禍從眼入｜悔不當初 籌款盼做眼角膜移植

醫生立刻處方含氯眼藥水為女事主殺死眼球的寄生蟲，需要每天每30分鐘就要使用一次。右眼失明嚴重影響女事主的視力和深度知覺，無法繼續工作。女事主需要完全消除眼球的感染後才能夠接受眼角膜移植手術，手術費用昂貴，其親友已在GoFundMe籌款網站發起籌款。

女事主坦言非常後悔，指自己16年來都習慣戴著隱形眼鏡去泳池游泳，甚至洗澡時都不會除下，亦經常用自來水清洗存放隱形眼鏡的盒子。

如果早知道這樣做會感染，我就不會這樣做了。

佩戴隱形眼鏡7大注意事項

台灣眼科醫師徐浩恩在Facebook曾發文，分享有關使用隱形眼睛會遇到的不適症狀和原因，其中像是配戴時間過長、使用方式不正確、清潔保養不當，都可能使眼睛受感染，危及視力，嚴重還會傷害眼角膜、角膜潰瘍等。

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