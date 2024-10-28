中東訪問｜陳茂波今出訪中東　金管局、科學園等機構隨團 　

▲ (陳靜儀攝)

財政司司長陳茂波今率領逾110人的金融和創科界代表團乘坐班機，前往沙特阿拉伯首都利雅得訪問，出席沙特「未來投資倡議」（FII）大會。

他稱，香港和沙特阿拉伯在政府、商業、雙邊協議等方面已重新連接一段時間，國泰直航航線重啟象徵亞洲最佳國際金融中心香港，與沙特首都和金融中心利雅得之間的關係日益增長，亦相信可為投資、貿易等，特別是科技方面，帶來新機遇。他又稱，今次訪問除了參加FII，亦會與當地金融及創科界會面，希望與中東市場加深往來及合作，擴闊朋友圈，推動兩地有更緊密經貿人民往來。

他表示，業界的代表團、例如金管局、香港科學園會簽訂一些合作協議、證監會亦會參與。他指，非常重視在企業和初創層面，讓大家有更多機會交流，探索合作機會。他指，不同機構都會跟中東探討更深入的合作。香港投資理有限公司行政總裁陳家齊這次也跟我們一起出發，希望促進相互槓桿對方資源，帶來更好的回報。「一帶一路」辦公室亦積極推動與中東更多往來。

對於中東面對地緣衝突甚至戰火威脅，陳茂波就說，知道當地地緣政治較緊張，但同時有機遇出現，當地資金和投資者均希望分散投資，加上亞洲經濟增長力度遠比其他地方高，能夠增加他們來港投資的興趣。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】