媽妹笑住唱｜肥媽因丈夫癌逝失人生方向　感激黑妹陪伴跨過人生低潮

▲ 肥媽和黑妹坦言開演唱會是要唱好香港，也想為港人打氣。（曾耀輝攝）

兩位資深實力派歌手肥媽（Maria Cordero）與「黑妹」李麗霞，相識多年情如姊妹，除了因為皆極重情義，彼此在人生失意時亦曾互相扶持，有過難忘的友誼之光。

肥媽和李麗霞都是天生的表演者，只要站在舞台，便能散發吸引觀眾目光的氣場。2017年二人曾合作《黑．媽媽笑住唱演唱會》，相隔7年，她們再度合體將於12月伊利沙伯體育館場地舉行《媽妹笑住唱 Part II》。

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為港人帶來正能量

今次開騷的主相十分簡單，便是希望為香港人再次帶來笑聲。肥媽說：「 近年香港好像很多不開心新聞，如市道不景，經濟低迷，其實香港人仍然很幸福，至少不用經歷戰火，所以我們想用歌聲唱好香港，帶旺香港的歡樂氣氛。」

▲ 今次演唱會主題以開心搞笑為主

黑妹姐補充：「我和肥媽在演藝圈多年，見證過很多事物，今次會用不同年代的歌曲，令觀眾重溫香港的美好情懷，例如以前我們會在避風塘的艇仔上唱歌，客人落艇食飯可以有歌聽，相信很多年青人都未經歷過。」

肥媽記得那時在艇上會唱粵曲、小調，「還有人想識我，特登要點歌叫我唱呢！」她笑道。

肥媽續說：「人生在世，總有很多不如意事情，但最重要能樂觀面對，大家話個個北上玩樂，我們便在香港開騷，叫人留港消費，做人不要太多負能量，該死就不會病，癌症好多時不是病死，而是嚇死！」

她說以前試過月底得返幾十元，要養幾個仔女，便想辦法解決問題。「先應付了學費，再去買米，好像打機一樣逐個難關解決，上天關了一度門，總有有另一道門門啟！人要開心和坦誠，手心有兩面，不能只看其中一面，如果每人都可以多一步，就多一個人開心，世界便會更美好。」

▲ 李麗霞的契女羅敏莊將擔任演出嘉賓之一。

做人要看好的一面

說起「媽妹」的友情，原來早始於80年代。肥媽憶說：「那時我唱《友誼之光》，開始多人識，有日她致電給我，想我幫忙參演一個政府活動，自此我們便成了好朋友。」肥媽說很欣賞黑妹的坦率真誠性格。「我老公臨終前，還託附她以後要多多照顧我！」

黑妹則指肥媽多年來有一個性格沒有變，便是夠義氣，也常受到對方的恩惠。「早幾年疫情期間，因為表演工作減少，我就去了內地一住數月，肥媽幾次打電話來，叫我快些回港，如果沒工作便介紹給我，還講到十分勞氣，後來我回來便跟她一齊拍網上飲食節目，做《中年好聲音》評判等。」

▲ 肥媽有自家的影片平台，會邀黑妹一同介紹飲食。

肥媽解釋：「那時她的心態好像現在不少香港人，有一點消極，但她不是沒有實力，為何要收埋自己？現在娛樂圈生態不同，除了傳統媒體，還可以有網上平台，觀眾很善忘，你一段時間不見了，便會把你忘記，現在不是幾好嗎？所以做人真的要多看好的一面。」黑妹早前亦曾舉行慈善音樂會，便是受到肥媽的正能量所影響。

丈夫離世陷低谷

肥媽和李麗霞都曾經歷過跟病魔博鬥的階段，現時對健康也加倍留意。黑妹笑言自己也如當了肥媽的「監護人」。「我們都曾經身體狀況不好，故特別要注意飲食，她又貪吃，常不肯聽我講，所以我要睇實她。」肥媽笑稱：「佢真係好戒得口，說了不吃的就不吃！」

▲ 肥媽丈夫Rick 於2020年離世

事實上，肥媽也很感激黑妹的扶持。「我老公過身後（丈夫因癌症離世），自己都很不開心，因我們太恩愛了，他走後，我好像人在大海中飄浮，失去了人生方向，幸好黑妹把我拉回來，當時她日日找我去吃東西、行山、做運動，故我感恩有她的陪伴。」

▲ 二人走在一起有很多歡笑聲。肥媽笑說：「我們靚足70年，現在還卜卜脆，是骨質疏鬆的脆！」

黑妹坦言她們加起來都有100多歲，現在最重視便是友情和開心。

肥媽認同：「像今次演唱會，又不是紅館開幾十場，但好多朋友已經說要來幫手，記者會有數十個藝人來支持，人生有這麼多朋友，還有甚麼要求？這是喜悅是用錢也買不到。」

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