  • 26°C
香港時間：20241028日 (一) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

媽妹笑住唱｜肥媽因丈夫癌逝失人生方向　感激黑妹陪伴跨過人生低潮

家事百科

撰文： 陳家昌

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

肥媽和黑妹坦言開演唱會是要唱好香港，也想為港人打氣。（曾耀輝攝）

兩位資深實力派歌手肥媽（Maria Cordero）與「黑妹」李麗霞，相識多年情如姊妹，除了因為皆極重情義，彼此在人生失意時亦曾互相扶持，有過難忘的友誼之光。

肥媽和李麗霞都是天生的表演者，只要站在舞台，便能散發吸引觀眾目光的氣場。2017年二人曾合作《黑．媽媽笑住唱演唱會》，相隔7年，她們再度合體將於12月伊利沙伯體育館場地舉行《媽妹笑住唱 Part II》。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜為女兒報讀國際學校洪永城驚太自由？　曾鬧到大女爆喊唔睬爸爸幾日

為港人帶來正能量

今次開騷的主相十分簡單，便是希望為香港人再次帶來笑聲。肥媽說：「 近年香港好像很多不開心新聞，如市道不景，經濟低迷，其實香港人仍然很幸福，至少不用經歷戰火，所以我們想用歌聲唱好香港，帶旺香港的歡樂氣氛。」

今次演唱會主題以開心搞笑為主

黑妹姐補充：「我和肥媽在演藝圈多年，見證過很多事物，今次會用不同年代的歌曲，令觀眾重溫香港的美好情懷，例如以前我們會在避風塘的艇仔上唱歌，客人落艇食飯可以有歌聽，相信很多年青人都未經歷過。」

肥媽記得那時在艇上會唱粵曲、小調，「還有人想識我，特登要點歌叫我唱呢！」她笑道。

肥媽續說：「人生在世，總有很多不如意事情，但最重要能樂觀面對，大家話個個北上玩樂，我們便在香港開騷，叫人留港消費，做人不要太多負能量，該死就不會病，癌症好多時不是病死，而是嚇死！」

她說以前試過月底得返幾十元，要養幾個仔女，便想辦法解決問題。「先應付了學費，再去買米，好像打機一樣逐個難關解決，上天關了一度門，總有有另一道門門啟！人要開心和坦誠，手心有兩面，不能只看其中一面，如果每人都可以多一步，就多一個人開心，世界便會更美好。」

李麗霞的契女羅敏莊將擔任演出嘉賓之一。

做人要看好的一面

說起「媽妹」的友情，原來早始於80年代。肥媽憶說：「那時我唱《友誼之光》，開始多人識，有日她致電給我，想我幫忙參演一個政府活動，自此我們便成了好朋友。」肥媽說很欣賞黑妹的坦率真誠性格。「我老公臨終前，還託附她以後要多多照顧我！」

黑妹則指肥媽多年來有一個性格沒有變，便是夠義氣，也常受到對方的恩惠。「早幾年疫情期間，因為表演工作減少，我就去了內地一住數月，肥媽幾次打電話來，叫我快些回港，如果沒工作便介紹給我，還講到十分勞氣，後來我回來便跟她一齊拍網上飲食節目，做《中年好聲音》評判等。」

肥媽有自家的影片平台，會邀黑妹一同介紹飲食。

肥媽解釋：「那時她的心態好像現在不少香港人，有一點消極，但她不是沒有實力，為何要收埋自己？現在娛樂圈生態不同，除了傳統媒體，還可以有網上平台，觀眾很善忘，你一段時間不見了，便會把你忘記，現在不是幾好嗎？所以做人真的要多看好的一面。」黑妹早前亦曾舉行慈善音樂會，便是受到肥媽的正能量所影響。

丈夫離世陷低谷

肥媽和李麗霞都曾經歷過跟病魔博鬥的階段，現時對健康也加倍留意。黑妹笑言自己也如當了肥媽的「監護人」。「我們都曾經身體狀況不好，故特別要注意飲食，她又貪吃，常不肯聽我講，所以我要睇實她。」肥媽笑稱：「佢真係好戒得口，說了不吃的就不吃！」

肥媽丈夫Rick 於2020年離世

事實上，肥媽也很感激黑妹的扶持。「我老公過身後（丈夫因癌症離世），自己都很不開心，因我們太恩愛了，他走後，我好像人在大海中飄浮，失去了人生方向，幸好黑妹把我拉回來，當時她日日找我去吃東西、行山、做運動，故我感恩有她的陪伴。」

二人走在一起有很多歡笑聲。肥媽笑說：「我們靚足70年，現在還卜卜脆，是骨質疏鬆的脆！」

黑妹坦言她們加起來都有100多歲，現在最重視便是友情和開心。

肥媽認同：「像今次演唱會，又不是紅館開幾十場，但好多朋友已經說要來幫手，記者會有數十個藝人來支持，人生有這麼多朋友，還有甚麼要求？這是喜悅是用錢也買不到。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

肥媽從第一度婚姻失敗獲啟發　分享馭夫術：女人要扮吓儍唔好咁叻
14:01 2024/05/30
肥媽從第一度婚姻失敗獲啟發　分享馭夫術：女人要扮吓儍唔好咁叻
英國升學｜赴英見證孫仔畢業被鬧爆虛偽　肥媽拍片回應︰去外國學人家好嘢
19:56 2024/07/05
英國升學｜赴英見證孫仔畢業被鬧爆虛偽　肥媽拍片回應︰去外國學人家好嘢
中年好聲音2丨古淖文曾為搵錢兼做活動司儀　奪冠後不敢效法周吉佩教唱歌
18:11 2024/08/13
中年好聲音2丨古淖文曾為搵錢兼做活動司儀　奪冠後不敢效法周吉佩教唱歌

你可能感興趣

肥媽從第一度婚姻失敗獲啟發　分享馭夫術：女人要扮吓儍唔好咁叻
14:01 2024/05/30
肥媽從第一度婚姻失敗獲啟發　分享馭夫術：女人要扮吓儍唔好咁叻
英國升學｜赴英見證孫仔畢業被鬧爆虛偽　肥媽拍片回應︰去外國學人家好嘢
19:56 2024/07/05
英國升學｜赴英見證孫仔畢業被鬧爆虛偽　肥媽拍片回應︰去外國學人家好嘢
中年好聲音2丨古淖文曾為搵錢兼做活動司儀　奪冠後不敢效法周吉佩教唱歌
18:11 2024/08/13
中年好聲音2丨古淖文曾為搵錢兼做活動司儀　奪冠後不敢效法周吉佩教唱歌
肥媽 李麗霞 正能量 歌手 中年好聲音 癌症 演唱會

最高瀏覽

網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
東張西望丨「何伯2.0」老翁太太離世急帶年輕小三入門　性格大變逼親女「7街瞓」
東張西望丨「何伯2.0」老翁太太離世急帶年輕小三入門　性格大變逼親女「7街瞓」