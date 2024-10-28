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好特賣｜內地平價超市好特賣殺到香港　網民：有競爭才有進步！

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

內地平價超市好特賣攻入新界，以內地價格挑戰香港零售超市。

【好特賣 / HotMaxx / 內地超市】近年來，不少內地品牌選擇來港開設分店，其中就包括以平價著名的好特賣（HotMaxx）超市，在香港以近乎內地價格出售商品。

近日，有網民在Facebook「深圳大陸吃喝玩樂交流」群組上傳圖片，指內地平價超市好特賣將於葵芳匯開設分店，網民表示：「好事！」但對本地超市不知會否帶來衝擊。

靚媽精明眼︱直擊內地平價超市攻港零食低至$2　即睇10大至抵買貨品

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好特賣｜第三間門店進駐香港　

據帖文可見，位於葵芳匯的一家好特賣超市正在裝修，外圍有「HotMaxx」標識的圍板進行遮擋，跟帖寫道「繼國內食肆茶飲店接連攻港後，下一個戰場可能係平價超市」。

好特賣葵芳匯分店是好特賣品牌繼9月30日首次進軍香港奧海城、第二間荃灣海之戀分店後的第三間分店，其以超低定價著名，例如2元的可樂、3.5元的曲奇餅乾、4元的栗子、8元的凍乾水果，部分商品價格可與內地持平。

好特賣｜網民稱讚：非常好！

文帖發布後，網民紛紛讃到「正呀！」、「好事！」、「勁鍾意去呢間買嘢」、「非常好，有競爭才有進步，唔好比百佳同惠康，合謀定價」、「國內就買過好多次，係平的，但香港，平過百佳都當贏」，也有人希望葵芳的新店「唔好似奧海城店咁窄」。

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網絡熱話 葵芳匯 超市

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