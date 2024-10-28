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內地平價超市｜HotMaxx好特賣攻港1個月連開3分店　網民挑戰$50買一籃零食

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 17 小時前

最後更新： 1 小時前

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HotMaxx好特賣攻港1個月連開3分店，網民挑戰$50買一籃零食。

【好特賣/HotMaxx/內地平價超市】內地平價超市一直深受港人擁戴，尤其是盒馬、山姆、Costco及挺惠買等超市。最近，內地平價超市「好特賣HotMaxx」殺入香港，繼奧海城店後，不足1個月開3分店，以內地價格殺入荃灣及葵芳！

靚媽精明眼︱直擊內地平價超市攻港零食低至$2　即睇10大至抵買貨品

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HotMaxx好特賣｜荃灣海之戀第2分店

近年港人北上深圳購物的熱情不斷上升，內地平價超市就成為了他們消費的目標，尤其是像盒馬、山姆、Costco及挺惠買等超市，以其多樣化的商品和實惠的價格吸引了大量消費者。最近，內地知名平價超市「好特賣HotMaxx」進駐香港，自9月30日進軍香港奧海城後，短短幾週後迅速在荃灣海之戀商場開設了第二間分店，現在又馬上迎來第三間開店殺入葵芳！

新店開幕｜網傳內地瑞幸咖啡進軍香港　兩區開設分店請人月薪達3萬

HotMaxx好特賣｜香港與內地價格相約

新開的荃灣店與奧海城的商品種類相似，均提供各類零食、飲品、酒類、即食麵、衛生用品、清潔用品及護膚品等，並以內地的價格出售。網民對於新店的商品價格表示驚喜，例如$2的可樂、$6的維達紙巾、$7的獅王美白牙膏及$5的津路烏龍茶等，這些價格幾乎與深圳相同，又驚訝指好特賣「竟然在這裡開」，而且感覺新店比奧海城還要大，很好逛。

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HotMaxx好特賣｜葵芳第3分店即將開幕

近日有網民於Facebook「深圳大陸吃喝玩樂交流群組」分享他發現好特賣再開第三間，新店位於葵芳匯KF88！不少網民對於「好特賣」再開分店興奮表示「正呀！」，認為「非常好，有競爭才有進步」。

親子好去處︱內地人氣食肆綠茶餐廳攻港設兩分店　私心推薦9大必食名菜

HotMaxx好特賣｜網民以$50挑戰一籃零食

有網民於小紅書以「$50港幣，能在香港奧海城好特賣買到甚麼」為題作出挑戰，相中見到一籃零食包括$2可樂、$4.5維他檸檬茶、$2萊家威化、$19海底撈、$3糖、$2.5薯片等，他續說「真的沒有開玩笑，很難想像在香港能以這麼低的價格，買到其他超市同樣的產品！」最重要是，香港和內地價格相約，周末可以不用北上消費，他還建議去好特賣團貨！

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