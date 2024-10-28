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沙特直航｜東瀛遊順勢推中東旅行團　團費2.1萬起最早年底出發

社會

發布時間： 25 分鐘前

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東瀛遊順勢推中東旅行團，團費2.1萬起最早年底出發。(東瀛遊網頁)

因應國泰開通利雅得的直航，東瀛遊推出當地7天和11天旅行團，團費由約2.1萬元至4.6萬元，遊覽世界遺產「黑格拉」、沙漠地質奇觀「大象岩」等。

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7天團到訪利雅得及紅海沿岸城市吉達，遊覽海上清真寺「拉赫瑪清真寺」、全世界最高的噴泉「法赫德國王噴泉」、世界文化遺產「德拉伊耶遺址」、世界文化遺產「巴拉德老城」；沙特地阿拉伯最知名的自然景觀之一「世界之崖」，站在長達數百公里的懸崖，可俯瞰一望無際的岩石高原等。

而11天團則會再額外到訪多6個城市，遊覽沙特地阿拉伯首個列入《世界遺產名錄》的遺產「黑格拉」、世界最大的鏡面建築「馬拉亞音樂廳」、沙漠地質奇觀「大象岩」、伊斯蘭教第二大聖寺「先知清真寺」等 。

  • 東瀛遊執行董事禤國全表示，沙特阿拉伯是一個新興旅遊目的地，大多港人都沒有去過，相信對港人有一定吸引力。不過基於近期中東局勢緊張，報團反應暫時「一般般」，暫時只有11天團在12月和1月各有一團已成團，相信需留待中東局勢穩定，才可以評估開通新航班對兩地人民往來的效益。

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