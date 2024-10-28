零售市道｜田北辰：零售處前所未有冰河期　丘應樺：企業有責任應付難關

▲ 實政圓桌立法會議員田北辰。（立法會影片截圖）

本地零售市道持續低迷，實政圓桌立法會議員田北辰形容，零售業面對前所未有的冰河期，對何時「解凍」感不樂觀，希望政府施援免差餉。商務及經濟局局長丘應樺則指，企業有責任應付難關。

田北辰今日在立法會工商及創新科技事務委員會上分享零售業的「慘痛」，強調香港正面對「三高」問題：人工高、租金高、物價高，形成「港人北上消費，越客南下打卡」，直言「睇唔到短期內點樣可以扭轉呢個局勢。」認為商經局未知業界「幾大鑊」，引述數據稱本地首八個月零售業總銷貨額重返2011年時期。田北辰表示，如業界需生存，租金需回落三至四成。他認同業界要創新，但盼政府提供措施協助，包括差餉全免。

委員會主席、經民聯林健鋒則指差餉屬另一政策範疇，着官員「唔需要回應喇，其他你可以作答。」丘應樺則指知道整體的情況，但強調企業有責任應付難關，政府亦會提供協助措施如延長還息不還本期，並會續積極探討協助業界的措施。

丘應樺︰調低烈酒稅反應正面

另外，施政報告提出調低烈酒稅，丘應樺稱外界反應正面，已經有外國商會表示，對香港市場感興趣，亦開始有諮詢，政府會配合業界需求，同時透過經貿辦，向海外商會宣傳，以進一步推動香港烈酒市場。

新一份施政報告提出減烈酒稅，進口價200元以上的烈酒，其200元以上部分的稅率由100%降至10%；而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率會維持100%。丘應樺今日在立法會工商及創新科技事務委員會稱，商界歡迎減烈酒稅，相信可以推動香港設立烈酒倉儲、物流、高增值餐飲配套，為促進烈酒貿易，為促進烈酒貿易，旅發局亦有「香港美酒佳餚巡禮」推廣餐酒。

新民黨議員李梓敬問到政府會否引入知名的國際烈酒拍賣會，吸引更多買家來港，同時考慮設立專屬的烈酒倉庫。經民聯議員吳永嘉指，烈酒交易額巨大，建議當局發展烈酒金融，並協助業界聯絡保險公司，處理大型烈酒保險。

丘應樺表示，經貿辦會繼續對外宣傳減烈酒稅措施，貿發局和投資推廣處亦會於不同場合宣傳香港優勢，包括接觸不同的內地企業，說好香港故事。

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