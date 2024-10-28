靚媽精明眼｜固力果Pocky推3款新口味百力滋　一連兩周末港九新界派發3000盒【附時間地址】

▲ Pocky推出3款新口味「士多啤梨牛奶」、「牛奶朱古力」及「香蕉布甸」，並將一連兩個週末遊走多個鬧市地區，免費派發3款全新口味的Pocky共3,000盒。

【靚媽精明眼/免費派禮物/固力果Pocky】固力果Pocky百力滋是深受不少小朋友喜愛的零食，11月Pocky將推出3款新口味「士多啤梨牛奶」、「牛奶朱古力」及「香蕉布甸」，並一連2個周末派發3,000盒新口味百力滋！

日本百年品牌固力果推出3款全新口味，包括「Pocky士多啤梨牛奶餅乾條」、「Pocky牛奶朱古力餅乾條」及「Pocky香蕉布甸餅乾條」，包裝盒上分別能看見可愛的「兔子」、「熊貓」和「獅子」，每一枝餅乾條都鬆軟甜滑！

▲ 固力果將一連兩個週末遊走多個鬧市地區，免費派發3款全新口味的Pocky共3,000盒。（有關機構提供）

固力果Pocky｜3款全新口味

Pocky士多啤梨牛奶餅乾條：

打開包裝一陣香甜的士多啤梨味，外層包住濃厚的士多啤梨牛奶朱古力醬，牛奶濃郁的味道與清新的士多啤梨完美配合。

Pocky牛奶朱古力餅乾條：

瀰漫著甜蜜的牛奶香氣，牛奶滋味柔順細膩，朱古力的微苦與牛奶的甜美互相平衡，充滿馥馥的可可風味。

Pocky香蕉布甸餅乾條：

帶來香脆的口感，餅乾條上充滿了香蕉布甸朱古力醬，仿若品嚐可口甜滑的香蕉布甸。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

固力果Pocky｜免費派發3,000盒餅乾條

為推廣新口味餅乾條，固力果將於下周起一連兩個週末（11月9至11日、16至17日）遊走多個鬧市地區，包括銅鑼灣、尖沙咀及將軍澳的街頭之中，與大家大玩遊戲、免費派發3款全新口味的Pocky共3,000盒，家長一定要帶小朋友去攞返盒！禮品數量有限，送完即止！

固力果Pocky免費派發詳情：

日期 時間 地點 11月9日（星期六） 下午12時至晚上6時 銅鑼灣行人專用區 11月10日（星期日） 下午12時至晚上6時 尖沙咀（近海防道） 11月11日（星期一） 下午12時至晚上6時 尖沙咀（近海防道） 11月16日（星期六） 下午12時至晚上6時 將軍澳（近唐明街、尚德廣場） 11月17日（星期日） 下午12時至晚上6時 銅鑼灣行人專用區

*活動時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動。

更多【靚媽精明眼】著數優惠情報：

內地平價超市｜HotMaxx好特賣攻港1個月新界連開2分店 網民挑戰$50買一籃零食

7-Eleven優惠｜7-Eleven突發推2日快閃雪糕優惠 買任何雪糕產品滿$60即享75折

靚媽精明眼｜百佳惠康推出雙11優惠 最平$11就有交易 惠康大派$1000優惠券

結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折 記者直擊10大抵買貨品

SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭必睇購物攻略 護膚品/家品家電/行李箱/超市低至23折【持續更新】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】