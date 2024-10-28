大熊貓｜大熊貓命名比賽共收2.2萬份命名建議　結果年底公布

▲ 海洋公園。

中央政府送贈香港的兩隻大熊貓「安安」和「可可」，上月底抵港。政府及海洋公園隨即舉辦大熊貓命名和繪畫比賽。政府發言人表示，大熊貓命名比賽已於昨日(27日)截止參加，協辦機構海洋公園共收到超過22,600份命名建議。

文體旅局發言人表示，市民對大熊貓命名比賽反應熱烈，反映大家對兩隻大熊貓的熱愛。至於大熊貓繪畫比賽的截止日期為11月8日。發言人鼓勵市民繼續踴躍支持，以生動的筆觸描繪大熊貓可愛的一面。發言人鼓勵市民繼續踴躍支持，以生動的筆觸描繪大熊貓可愛的一面。有關大熊貓繪畫比賽的細則、提交參賽作品的方法、評審準則、獎項等詳情，請瀏覽海洋公園的專題網頁：www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/giant-panda-campaign-2024。

有關大熊貓繪畫比賽的細則、提交參賽作品的方法、評審準則、獎項等詳情，請瀏覽海洋公園的專題網頁：www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/giant-panda-campaign-2024。



上述兩項比賽結果將於今年年底前公布，得獎者將獲專函通知。

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