沙特直航｜沙特將增3間瑰麗酒店　設於利雅得、舒拉島和阿馬拉

▲ 利雅得瑰麗酒店（Rosewood官網圖片）

瑰麗酒店集團將在中東地區開拓多3間新酒店，分別位於利雅德、舒拉島和阿馬拉，迎合當地高端奢華旅遊及酒店的需求。

瑰麗酒店集團表示，杜拜的多哈瑰麗酒店即將開業，未來亦會致力開拓中東市場。該集團指，10多年前已在沙特阿拉伯開設當地首間的吉達瑰麗酒店。而國泰航空今日（28日）起復辦沙特的利雅得直航，瑰麗酒店集團今日亦表示，將在當地有3間新酒店將會落成；其中利雅德瑰麗酒店預計在2027年開業，酒店有250間客房，毗鄰利雅德的聯合國教科文組織世界遺產地阿圖賴夫。旅客可探索迪裡耶門這一地標性目的地周邊豐富的歷史遺跡、文化風情、購物和本土美食。

▲ 利雅得瑰麗酒店（Rosewood官網圖片）

另一間位於舒拉島的紅海瑰麗酒店亦將會開幕，酒店在沙特阿拉伯西海岸，屬於紅海度假區一部分；設有149間客房，除了精緻餐飲體驗、特色的莊園俱樂部，更有瑰麗品牌獨具特色的Asaya康體療愈體驗。紅海度假區還配備碼頭遊艇俱樂部、消費與餐飲設施，以及18洞的高爾夫球場。

▲ 紅海瑰麗酒店（Rosewood官網圖片）

該集團又指，將在沙特阿拉伯阿馬拉計畫開業的Amaala瑰麗酒店，設有110間精緻客房，除了奢華體驗，亦致力保護世界第四大珊瑚礁及風光旖旎的希賈茲山脈的自然生態系統。

▲ Amaala瑰麗酒店（Rosewood官網圖片）

除了在中東地區的開業計畫外，瑰麗酒店集團表示，今年7月宣佈在歐洲開拓市場，於奧地利阿爾卑斯山薩爾茨堡的福爾斯堡瑰麗酒店盛大揭幕。

而明年上半年，將進駐日本和荷蘭，分別開設宮古島瑰麗酒店和阿姆斯特丹瑰麗酒店，同時在墨西哥新增曼達裡拿瑰麗酒店。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】