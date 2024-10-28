反修例｜反修例案檢控劃線？　鄧炳強：將違法事情合法化

▲ 保安局局長鄧炳強。(朱永倫攝)

反修例事件至今5年，仍有約6,000名被捕人士未被起訴，保安局局長鄧炳強不同意對被捕人不公，強調取證需時，直指「劃綫」做法是將違法事情合法化，不符法治精神，表明有證據就會檢控。

去年1月，立法會議員狄志遠引述警務處處長蕭澤頤稱，因反修例事件被捕但未被起訴的人，將在去年2月內決定是否檢控、銷案處理。同年6月，蕭則稱仍在檢視，形容比之前預期複雜，不想草草了事。

鄧炳強今日（28日）接受本報訪問時則指，「到某個時間不告就答應不告」的「劃綫」做法，是把非法事情合法化，不符法治原則，強調除非法例規定有時限，否則有證據就會作出檢控。

林定國：被捕但未起訴的人士能如常生活 出外旅遊

鄧炳強不同意等待5年以上仍未獲審訊，會對被捕人不公平，「你犯了法，我要時間去取證，那我何時有證據，我便何時去拉你！」例如逐格檢視閉路電視片段；若有證據故意不拘捕，或有空才拘捕，才是不對。

律政司司長林定國日前接受報章訪問稱，被捕但未起訴的人士不受特別限制約束，能如常生活，包括能出外旅遊。鄧炳強亦說，相關人士享有自由，「他們由於以前懷疑非法，很害怕犯了法會被捕，這是由於他做過些行為，可能要承受法律後果，而導致他要面對些後果，這個與他的自由完全是兩回事。」

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