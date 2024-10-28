施政報告2024｜國安篇幅減　鄧炳強：不應以字數衡量優次

▲ 保安局局長鄧炳強。(朱永倫攝)

今年施政報告減少國家安全篇幅，保安局局長鄧炳強認為，不應以篇幅來判斷優次，特首提及「安全和發展是鳥之兩翼」，是盡在不言中，局方除了維護國安，做了很多利民便商的工作，如放寬緬甸、柬埔寨簽證。

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鄧炳強：​​​安全和發展是鳥之兩翼 盡在不言中

施政報告提出，在2025年上半年推出指引，說明公職人員履職時，恪守維護國家安全條例的要求。鄧炳強今日（28日）接受本報訪問時解釋，會以淺白言辭配以例子，協助同事在日常工作推行國家安全，例如採購某些儀器時，要考慮若本港被制裁，相關零部件日後會否不再獲供應。雖然指引與涉及屋宇維修工作的人員未必有太大關係，但不會說指引只適用於某個職別人員，又強調，懲罰並非政策目標，細則中並無罰則。

施政報告提出引入三層防範機制，負責反恐工作，鄧炳強解釋，第一層是「行政長官反恐督導組」，由特首訂立政策方向，每年至少召開一次會議；第二層是由他主持的「反恐統籌組」，至少每半年開一次會；第三層則是轄下設不同專責小組。由於涉及反恐工作，內容不會對外公開。

人面辨識通關 研河套使用

政府今年第四季推出「人面辨識」先導計劃，讓持有效禁區許可證可進出沙頭角中英街的人士，預先登記後便可使用「無感通道」出入檢查站，無須停下出示禁區許可證。鄧炳強透露，獲取相關經驗後，下一步會考慮在河套區使用，讓特別的專才人士預先登記後，以「白名單」形式用面容辨識，無感通關。

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