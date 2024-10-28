  • 25°C
香港時間：20241029日 (二) 00:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施政報告2024｜國安篇幅減　鄧炳強：不應以字數衡量優次

政治

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

保安局局長鄧炳強。(朱永倫攝)

今年施政報告減少國家安全篇幅，保安局局長鄧炳強認為，不應以篇幅來判斷優次，特首提及「安全和發展是鳥之兩翼」，是盡在不言中，局方除了維護國安，做了很多利民便商的工作，如放寬緬甸、柬埔寨簽證。

點擊圖片放大

鄧炳強：​​​安全和發展是鳥之兩翼  盡在不言中

施政報告提出，在2025年上半年推出指引，說明公職人員履職時，恪守維護國家安全條例的要求。鄧炳強今日（28日）接受本報訪問時解釋，會以淺白言辭配以例子，協助同事在日常工作推行國家安全，例如採購某些儀器時，要考慮若本港被制裁，相關零部件日後會否不再獲供應。雖然指引與涉及屋宇維修工作的人員未必有太大關係，但不會說指引只適用於某個職別人員，又強調，懲罰並非政策目標，細則中並無罰則。

施政報告提出引入三層防範機制，負責反恐工作，鄧炳強解釋，第一層是「行政長官反恐督導組」，由特首訂立政策方向，每年至少召開一次會議；第二層是由他主持的「反恐統籌組」，至少每半年開一次會；第三層則是轄下設不同專責小組。由於涉及反恐工作，內容不會對外公開。

人面辨識通關　研河套使用

政府今年第四季推出「人面辨識」先導計劃，讓持有效禁區許可證可進出沙頭角中英街的人士，預先登記後便可使用「無感通道」出入檢查站，無須停下出示禁區許可證。鄧炳強透露，獲取相關經驗後，下一步會考慮在河套區使用，讓特別的專才人士預先登記後，以「白名單」形式用面容辨識，無感通關。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

施政報告2024｜議員關注一周一行試點城市範圍　李家超：與港交往最多城市最直接（不斷更新）
11:09 2024/10/17
施政報告2024｜議員關注一周一行試點城市範圍　李家超：與港交往最多城市最直接（不斷更新）
施政報告2024｜黃偉綸：低空經濟試點項目首階段以無人機載貨為主　將考慮科學園及數碼港等地區
17:43 2024/10/19
施政報告2024｜黃偉綸：低空經濟試點項目首階段以無人機載貨為主　將考慮科學園及數碼港等地區
施政報告2024｜曾國衞：強化日後選舉電子點票安排　冀加快公佈選舉結果
16:55 2024/10/21
施政報告2024｜曾國衞：強化日後選舉電子點票安排　冀加快公佈選舉結果
通關｜鄧炳強︰倘關口地方條件許可會積極考慮採合作查驗　如蓮塘/香園圍口岸
15:44 2024/10/08
通關｜鄧炳強︰倘關口地方條件許可會積極考慮採合作查驗　如蓮塘/香園圍口岸
反修例｜反修例案檢控劃線？　鄧炳強：將違法事情合法化
22:57 2024/10/28
反修例｜反修例案檢控劃線？　鄧炳強：將違法事情合法化

你可能感興趣

施政報告2024｜議員關注一周一行試點城市範圍　李家超：與港交往最多城市最直接（不斷更新）
11:09 2024/10/17
施政報告2024｜議員關注一周一行試點城市範圍　李家超：與港交往最多城市最直接（不斷更新）
施政報告2024｜黃偉綸：低空經濟試點項目首階段以無人機載貨為主　將考慮科學園及數碼港等地區
17:43 2024/10/19
施政報告2024｜黃偉綸：低空經濟試點項目首階段以無人機載貨為主　將考慮科學園及數碼港等地區
施政報告2024｜曾國衞：強化日後選舉電子點票安排　冀加快公佈選舉結果
16:55 2024/10/21
施政報告2024｜曾國衞：強化日後選舉電子點票安排　冀加快公佈選舉結果
出入境管制 沙頭角 鄧炳強 香港 柬埔寨 緬甸 保安局 立法會 施政報告 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
東張西望丨「何伯2.0」老翁太太離世急帶年輕小三入門　性格大變逼親女「7街瞓」
東張西望丨「何伯2.0」老翁太太離世急帶年輕小三入門　性格大變逼親女「7街瞓」