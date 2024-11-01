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教評專欄｜金錢村何東學校 「童真·教育」 　用愛意環繞孩子成長

升學教育

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

金錢村何東學校】有人說，被愛意環繞成長起來的人，在主動愛人時，不會有絲毫猶豫。筆者覺得這不僅限於愛人，對被愛著長大的孩子來說，藍藍的天空，美麗的晚霞，清新的空氣，各花草樹木，還有自己生活的社會……都能在其中感受愛。然而，在自己周圍能體會到愛的人，就是幸福多多的人！

有時候，向成年人表達關心，或許會感為難尷尬。小朋友就不同了，真心愛錫學生，向學生直接表達師長們對他們的關心，一點也不羞怯，亦不難做到。倘若孩子得到師長的關懷和重視，必感到開心鼓舞！ 許多時候，他們的回應會令我們喜出望外，孩子的世界就是如此單純！

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「給予孩子改過的機會  別把小過失放得太大」

我們每個人都擁有過「童年」，亦曾經做過小孩的角色，正因為孩子的世界很簡單，對新事物感好奇，同時判斷是非能力仍待學習中，所以有時候自己做錯了也不知道。師長們亦毋需想得太複雜，應給予孩子改過的機會，耐心糾正教導，別把他們的小過失過份誇大。把小過失發大對孩子的成長有幫助嗎？ 如處理不妥善會影響孩子對成年人的信任或感害怕。「多站在孩子的角度」思考、行動，一切會更輕鬆！

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「愛是力量 以愛還愛」

人生中多些感動，寂寞的時間也就少了，一個人的強大不單單是力量上，心中存有多少愛意，這個人就能更堅強，就能百折不撓地克服困難，踏踏實實地走好自己的路。正因如此，筆者覺得向孩子不害羞地直接表達愛很重要。

「讓孩子在愛中成長」，這在任何時代都是真理。哪個小孩不喜歡被稱讚、被肯定？ 在成長過程中感受到愛，才會信任他人，相信別人，也相信自己。

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撰文 : 吳毓琪 金錢村何東學校校長

欄名 : 教評經脈

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