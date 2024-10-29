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網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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【網紅／婚宴／直播／霸王餐】內地網紅疑潛入婚宴食霸王餐？內地一名女網紅於上月來港旅遊時，被質疑潛入一名香港人婚宴中直播及食霸王餐，新人事後場內無一人認識她，於是揭發事件，惟對方聲稱由朋友帶入宴席拒道歉。

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網絡熱話｜疑婚禮潛入網紅「白食」 全程直播拍片無人認識

據網上影片顯示，上月一對新人於尖沙咀某間酒店擺午間婚宴，期間一名操普通話年輕女子入場參加婚宴。她入場後選坐靠近大門，與姊妹坐同一桌入座，又一直不斷拍照及進行直播、和旁邊另一名賓客聊天介紹她直播工具及交換微信，之後未食到飯和麵前便已悄悄離開。

由於現場無人認識，婚宴翌日有親友告知新人，懷疑她是潛入食霸王餐。事後新人亦於抖音發現，該名女子將她的婚宴過程全數放於上網，影片中見她大啖鮑魚乳豬兼飲紅酒，連新人浪漫誓言亦全數錄下。

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網絡熱話｜網民炮轟無底線 女子堅稱：有朋友帶出席

事件一出，隨即引發不少網民關注，不少人發現該名女子IP屬地為河南寧普，平日以拍攝旅遊美食及美妝短片為主，事發後不少人湧入她的社交平台批評她為博流量毫無低線，惟不久後相關婚宴短片便被下架。

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該名女子之後再上傳影片，稱當日是有朋友帶她出席該場婚宴，因此不存在要道歉之說，同時又釋出相關聊天紀錄解釋，不過不久後又全數下架，聲稱為免再引起爭端將會保持沉默，但會刪去批評她的言論。如今她的平台內大部分留言已全數刪除，只留下一條簡單的澄清視頻。

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資料來源：快樂肥宅的姐姐@抖音

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