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親子好去處｜野外教室林邊生物多樣性教育中心　參觀歷史建築免費體驗工作坊　

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「體驗自然」工作坊由義工及中心職員帶領，可製作不同主題的手工藝品。（官網圖片）

【郊遊/大自然】秋高氣爽，不妨帶子女親親大自然。位於港鐵太古站附近，有一間二級歷史建築紅磚屋，原來是林邊生物多樣性自然教育中心，不但會定期舉辦工作坊，亦有展覽廊、導賞團介紹本港自然資源和生物多樣性，適合一家大小在放假認識大自然。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜逾百才華班設資優班發掘學生8大智能　優才校長︰照顧每個孩子獨特性

生物多樣性自然教育中心是昔日太古煉糖廠的所在地，20年代是煉糖廠的高級職員宿舍，採用了當時流行的建築風格，以紅磚屋配以中式瓦頂建成，不過隨着糖廠於70年代結束，轉成為政府產業，更於2010年被評為二級歷史建築，兩年後活化為香港首個生物多樣性自然教育中心。

親子好去處｜黃金海岸商場萬聖節嘩鬼同樂日　競技樂園+糖果祭+搗蛋故事遊戲盡情狂歡

中心設有三個主題展覽廊、多功能會議室、活動室和自然園區，介紹香港珍貴的自然資源和生物多樣性，還會定期舉辦公眾講座、工作坊和導賞團等活動，亦有互動遊戲和影片，讓公眾認識保護本地生態。

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親子好去處｜The Big Bounce充氣彈跳派對香港站　特製玩樂區玩巨型滑梯波波池

親子好去處｜每月設免費體驗工作坊

家長可在周六或公眾假期帶同子女，走訪中心參加「體驗自然」工作坊，活動包括製作葉片名牌、昆蟲萬花筒、環保聖誕樹、利是有魚、動物面具等，費用全免，當天先到先得報名。

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親子好去處｜一站式動物醫院VetiVa落戶尖沙咀 周末躉船巡遊促共融

林邊生物多樣性自然教育中心
地址：鰂魚涌柏架山道50號
查詢：2670 1030

展覽廊
時間：每天及公眾假期上午9時半至下午4時半（逢星期二休息）

自然園區
時間：每天上午6時至下午6時

導賞服務
開放時間：周一、三至五（公眾假期除外）上午10時至11時半、下午2時至4時
對象：團體（每組15至30人）
報名：按此

「體驗自然」工作坊
時間：逢星期六及公眾假期上午10時至12時、下午2時至4時（每節約30分鐘）
人數：每節10人
報名方法：即場參加，額滿即止，費用全免
網頁：按此

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